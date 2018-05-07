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Студия Wizart Animation хочет снять свой мультик «Руслан и Людмила»
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Студия Wizart Animation хочет снять свой мультик «Руслан и Людмила» 

Tlum.ru 29 минут назад
Фото: Tlum.ru
Российская анимационная студия Wizart Animation собирается снять мультфильм «Руслан и Людмила» и вложить в его производство около 6−7 миллионов долларов. По словам продюсера студии, это станет началом новой франшизы — «Сказки Пушкина».
В данный момент проект прошел представление в Фонде кино и получил господдержку. Для работы над мультиком студия хочет привлечь зарубежных сценаристов, продюсера и режиссера. Скорее всего, работа над новым проектом начнется, как только выйдет в прокат четвертая часть «Снежной королевы».
Сказка «Руслан и Людмила» стала неожиданно популярна в последнее время, в этом марте в международный прокат вышел украинский мультфильм с таким названием. И добился очень хороших результатов — стал самым кассовым мультиком украинского производства за 20 лет! Но в России картина так и не вышла. Возможно, чтобы зрители смотрели «Руслана и Людмилу» отечественного производства? Так или иначе, эти мультфильмы — это еще один пункт в нашу подборку мультиков-близнецов.
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