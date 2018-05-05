«Такси-5» и еще 7 фильмов для любителей скорости

Поклонники легендарного «Такси» трепещут от счастья: 10 мая наконец-то выйдет пятая часть французской саги, и за ее создание снова отвечает Люк Бессон . Фильм обещает быть зрелищным, по-настоящему крутым, невероятно смешным и жутко скоростным! Правда, полюбившихся Даниэля, Эмильена, Лили, Петру на этот раз мы не увидим, зато комиссар Жибер и его верный помощник Ален никуда не делись. В преддверии пятой части «Такси» предлагаем взглянуть на премьеру и другие фильмы про жажду скорости и насладиться быстрой ездой, о которой по российским дорогам можно только мечтать.

Немного о «Такси-5»

В этой части нас ждут невероятные приключения Эдди Маклуфа, племянника Даниэля, которому досталось от дядюшки лишь его быстроходное белое такси, о котором ходят легенды по всему Марселю! Комиссар Жибер больше не комиссар, а мэр Марселя, при этом его чувство юмора и странные выходки никуда не делись. Вместо Эмильена роль непутевого полицейского исполнил новобранец из Парижа Сильван Маро, которому поручено поймать опасную банду итальянцев на Ferrari , третирующих всю Францию… В общем, Эдди и Сильвану придется объединить усилия, чтобы справиться с преступной группировкой, только вот у племянника Даниэля нет таких потрясающих навыков вождения, как у дядюшки, поэтому погоня будет очень непростой…

«Угнать за 60 секунд», 2000

Ремейк одноименного фильма 1974 года Г. Б. Халики был снят настолько великолепно, что переплюнул своего предшественника! В главных ролях еще популярный и востребованный на тот момент Николас Кейдж и сексуальная пышнотелая блондинка Анджелина Джоли (куда все подевалось?). Герой Кейджа — Рэндалл Рэйнс по кличке Мемфис — после долгого отсутствия вынужден вернуться в свой родной город, чтобы помочь своему брату Кипу выпутаться из серьезной передряги. Дело в том, что Кип связался с «не теми парнями», которые поставили бедолагу на счетчик и буквально заставили угнать 50 (!) шикарных машин всего за одну ночь. Задача прямо-таки невыполнимая, но только не для Рэндалла. Вместе со своими старыми приятелями ему придется провернуть угон века, спасти брата и выйти сухим из воды. P. S. Мастерство угона в фильме не раскрывается.

«Самый быстрый «Индиан»», 2005

В основу фильма легла реальная история жизни знаменитого мотогонщика Берта Монро, который потратил уйму времени и сил, чтобы улучшить свой любимый мотоцикл марки Indian Scout 1920 года выпуска. Все считали его идею сумасшедшей: никто не верил, что этот старик, у которого были большие проблемы со здоровьем, не то что сделает из «индианина» настоящий гоночный болид, но и будет участвовать в гонках, установив мировой рекорд по скорости! Энтони Хопкинс , сыгравший Берта, великолепен: он заложил фильму настроение, убедительно сыграл стареющего бунтаря и мужественно преодолевал невзгоды, которые ему были «положены» по сюжету.

«Смертельная гонка», 2008

Когда в фильмах появляется Джейсон Стетхэм, значит, это точно боевик: его героя несправедливо в чем-то обвинили, рядом будут красивые девушки, и плохие парни будут наказаны при любом стечении обстоятельств. В этом ремейке картины 1975 года ничего не поменялось. Сюжет картины разворачивается в 2012 году, в США, где экономика полностью развалилась, а люди вынуждены жить в безденежье, идти на преступления и прозябать в нищих трущобах. Единственное развлечение в этой разрухе — шоу не на жизнь, а на смерть, где отъявленные преступники вынуждены соревноваться на гоночной трассе за колючей проволокой. Победа — это не только сохраненная жизнь, но еще и свобода. В эту мясорубку попадает трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс, которого несправедливо обвинили в убийстве своей жены и упекли за решетку. У героя нет выбора: он должен выиграть пять гонок, чтобы освободиться и отомстить…

«Драйв», 2011

Фильм снят по мотивам одноименного романа Джеймса Саллиса и выполнен в стиле неонуарного триллера. Главный герой — безымянный Водитель, который живет, казалось бы, на первый взгляд, совсем непримечательной жизнью. Он зарабатывает на жизнь каскадерством и ремонтом автомобилей, влюблен в соседку по имени Айрин и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Однако стоит лишь стемнеть, как Водитель превращается из тихого автомеханика в первоклассного гонщика, который занимается развозом преступников с мест ограбления. Он отлично знает свою работу, никогда не участвует в налетах и не берет в руки оружие. Очередная сделка круто меняет жизнь парня, и теперь ему придется убегать от опасных гангстеров, ведь за его голову назначена большая награда.

«Гонка», 2013

70-е годы ХХ века. Именно это время принято считать расцветом автогоночного спорта. Отчаянные гонщики на спортивных картах соревнуются между собой за право быть первым. Победа — только это и важно… Адреналин, риск, азарт, успех, опасность, красивые девушки, шампанское рекой, лучшие клубы и рестораны — «побочный эффект» финиша, до которого дойдет далеко не каждый… Два непримиримых соперника в истории гонок — обаятельный плейбой Джеймс Хант из Великобритании и дисциплинированный перфекционист Ники Лауда из Австрии готовы на все ради победы. Они доводят себя до физического, эмоционального, психологического и нервного истощения, ссорятся с возлюбленными и друзьями, ненавидят друг друга на людях и сопереживают в душе… Игра актеров сильная, конец непредсказуемый и эмоциональный, накал страстей бешеный, а драма глубокая.

«Форсаж», 2001–2017

Один из самых известных, прибыльных и крутых боевиков про скорость! На данный момент выпущено восемь фильмов медиафраншизы, и создатели не собираются на этом останавливаться. Если в первых частях «Форсажа» действие крутилось вокруг полицейского Брайана О’Коннери, которому то и дело приходилось ловить опасных преступников, втираясь к ним в доверие, то после трагической смерти Пола Уокера «одеяло» на себя перетянул Вин Дизель , играющий отчаянного гонщика Доминика Торетто. Он образумился и вышел из клана «плохих парней», выбрав хорошую сторону. Теперь Доминик ловит преступников, помогает выводить на чистую воду наркобаронов и спасает красивых девушек!

Бонус: «Тачки»

Знакомьтесь, герой фильма — Молния Маккуин, или попросту Наклейка, как ласково и немного пренебрежительно называет его красотка Салли из захолустья, именуемого Радиатор-Спрингс. Молния (гоночный автомобиль NASCAR) — заносчивый, наглый, самоуверенный тип, который по пути на очередную гонку выпадает из своего трейлера, портит дорогу в Радиатор-Спрингс и теперь находится в «заложниках» у дружелюбных жителей города. Бедному Маккуину придется сильно попотеть, чтобы не только починить дорогу и завоевать доверие местных «аборигенов», но и вовремя прибыть в Калифорнию для очередной гонки. Каждый новый мультфильм — это очередное приключение Молнии Маккуина, его друзей и нешуточные страсти, которые раскаляются перед Кубком Поршня.

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