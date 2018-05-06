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Ушел из жизни известный советский артист Фуад Поладов
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Ушел из жизни известный советский артист Фуад Поладов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ему было 69 лет. Актер умер от онкологического заболевания.
В Баку на 70-м году жизни ушел из жизни советский актер Фуад Поладов, передает Sputnik Азербайджан.
Сообщается, что на протяжении долгого времени актер вел борьбу с онкологическим заболеванием. Однако болезнь, в итоге, одержала свое.
Он умер в ночь с четвертого на пятое мая.
Попрощаться с Поладовым на церемонию, которая проходила в его собственном доме, пришли многие известные деятели искусства.
Фуад Поладов родился в 1948 году. Всего артист снялся в 43 фильмах и сыграл множество ролей на сцене Академического национального драматического театра и Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
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