Ушел из жизни известный советский артист Фуад Поладов

Ему было 69 лет. Актер умер от онкологического заболевания.

В Баку на 70-м году жизни ушел из жизни советский актер Фуад Поладов, передает Sputnik Азербайджан.

Сообщается, что на протяжении долгого времени актер вел борьбу с онкологическим заболеванием. Однако болезнь, в итоге, одержала свое.

Он умер в ночь с четвертого на пятое мая.

Попрощаться с Поладовым на церемонию, которая проходила в его собственном доме, пришли многие известные деятели искусства.

Фуад Поладов родился в 1948 году. Всего артист снялся в 43 фильмах и сыграл множество ролей на сцене Академического национального драматического театра и Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.