Новые «Мстители» собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Фильм «Мстители: Война бесконечности» занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за первые выходные сразу после начала проката. Лента собрала 1,16 млрд рублей.

До этого фильма (третьего по счету в серии) на экраны выходили «Мстители» (в 2012 году) и «Мстители: Эра Альтрона» (в 2015 году). Как ожидается, третья часть будет продолжена еще одной лентой, сообщает ТАСС

Предыдущим рекордсменом по сборам в премьерные выходные являлась пятая часть «Пиратов Карибского моря» с кассой в 1,05 млрд рублей (выходные 25 — 28 мая 2017 года).

На второй строчке — вышедший в российский прокат 3 мая фильм Константина Хабенского «Собибор», получивший по итогам выходных 106,5 млн рублей в России и СНГ. Кинолента посвящена восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский