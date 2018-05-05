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Российские кассовые сборы в апреле 2018 года сократились на четверть
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Российские кассовые сборы в апреле 2018 года сократились на четверть 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Посещаемость кинотеатров снизилась на 20%.
С 1 по 30 апреля 2018 года совокупные кассовые сборы в России составили 3,1 миллиарда рублей или 52,6 миллиона долларов. Это на 25,2% меньше, чем в апреле 2017 года и на 33,1% меньше, чем в марте 2018-го в рублёвом эквиваленте. При этом российское кино заработало 1,29 миллиарда рублей, то есть более 40% от всех кассовых сборов месяца.
Посещаемость кинотеатров в апреле составила 12,7 миллиона зрителей, что на 31,6% меньше, чем в марте и на 20% меньше, чем в апреле 2017 года. 5,3 миллиона зрителей посмотрели в кинотеатрах русское кино.
Кинотеатры СНГ за месяц собрали 3,3 миллиарда рублей — на 24,4% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Число зрителей упало на 24,7%, до 13,4 миллиона, из которых 5,59 миллиона смотрели российские фильмы.
По итогам апреля самым кассовым фильмом в российском прокате стал «Первому игроку приготовиться». Он собрал в общей сложности 714,2 миллиона рублей, а число его зрителей составило 2,5 миллиона.
#деньги #кино
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