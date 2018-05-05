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Фрэнсиса Форда Коппола настолько восхитила одна из сцен «Чёрной пантеры», что он попросил повторить её после показа
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Фрэнсиса Форда Коппола настолько восхитила одна из сцен «Чёрной пантеры», что он попросил повторить её после показа 

DTF.RU 29 минут назад
Фото: DTF.RU
Райан Куглер поделился с режиссёром одной из ранних версий картины.
15 мая в мировую продажу поступит Blu-ray издание «Чёрной пантеры», в котором содержатся комментарии режиссёра Райана Куглера. В спецматериалах постановщик рассказал, что показал одну из ранних версий картины Фрэнсису Форду Копполе. Куглер объяснил, что во многом вдохновлялся его «Крёстным отцом».
Как только фильм закончился, [Коппола] сказал: «Перемотай на самую важную сцену этого фильма. Сцену, в которой всё изменилось».
Как отмечают СМИ, Куглер говорит о встрече с Копполой довольно сдержанно и без особого трепета.
Сам режиссёр «Крёстного отца» пришёл в восторг от сцены, в которой Т’Чалла вступает в спор со старейшиной Зури. Причиной конфликта становятся события 1990-х годов в Окленде, куда отправился отец главного героя Т'Чака, чтобы навестить брата Н'Джобу.
Т’Чалла узнаёт, что его отец убил собственного брата, который в тайне планировал вооружить африканцев по всему миру вибраниумом. После смерти брата Т'Чака оставил в Окленде своего племянника Эрика, который, когда вырос, взял себе прозвище Киллмонгер.
Куглер отметил, что это «первородный грех Ваканды и грех Т'Чаки». Постановщик считает этот момент картины ключевым.
Кинотеатральный релиз «Чёрной пантеры» состоялся в феврале. Пока фильм входит в тройку самых кассовых картин киновселенной Marvel. В мировом прокате он заработал 1,334 миллиарда долларов.
#чёрнаяпантера #кино
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