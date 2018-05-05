Пятый канал покажет четыре фильма из серии «Моя правда» 

Смотрите 6 мая с 10:50!
В воскресенье, 6 мая, Пятый канал покажет сразу четыре фильма из документального цикла «Моя правда». В каждом выпуске программы — уникальные подробности жизни звезд.
На этот раз откровениями поделятся Елена Проклова, Игорь Николаев, а кроме того вы узнаете просто фантастические подробности из жизни группы «Мираж» и историю замечательного артиста, так рано покинувшего нас — любимца миллионов Владислава Галкина.
Начиная с утра, с 10:50, и далее смотрите на Пятом канале истории людей-уникумов, четыре фильма подряд!