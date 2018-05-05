Пятый канал покажет четыре фильма из серии «Моя правда»

Смотрите 6 мая с 10:50!

В воскресенье, 6 мая, Пятый канал покажет сразу четыре фильма из документального цикла «Моя правда». В каждом выпуске программы — уникальные подробности жизни звезд.

Начиная с утра, с 10:50, и далее смотрите на Пятом канале истории людей-уникумов, четыре фильма подряд!