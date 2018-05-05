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Сценарий первого эпизода «Доктора Кто» ушел с молотка
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Сценарий первого эпизода «Доктора Кто» ушел с молотка 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Доктор Кто"
Сценарий дебютного выпуска знаменитого сериала разыскивали в течение 55 лет. Оказалось, что все это время он хранился в доме актера Уильма Хартнелла, который первым сыграл главную роль в сериале, сообщает Би-би-си.
Этот уникальный «раритет» с пометками на полях, сделанными рукой Хартнелла, вызвал невероятный ажиотаж среди поклонников телешоу.
Удивительную находку выставили на торги на одном из известных аукционов. Лот ушел с молотка за £6,2 тысячи (около 530 тысяч рублей).
Напомним, что первый эпизод «Доктора Кто» вышел в эфир в ноябре 1963 года. Научно-фантастический сериал о путешественнике во времени с другой планеты пользовался большой популярностью и шел с 1963 по 1989 год. В 2005 году сериал было решено «реанимировать».
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