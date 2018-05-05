10 мотивирующих фильмов для женщин 

Женщины — не слабый пол, как принято считать, они умеют постоять за себя и проявить характер, когда потребуется. «Киноафиша» подобрала хорошие фильмы о сильных женщинах, которые добиваются своего несмотря ни на что. Фильмы посвящены различным темам и проблемам женщин разных возрастов.
«Дикая»
В фильме «Дикая» Риз Уизерспун надевает огромнейший туристический рюкзак и отправляется по опасному горному маршруту совершенно одна. Ее героиня — Шерил Стрейд — потеряла мать и развелась с мужем. Оставшись в одиночестве, Шерил не отчаивается, а отправляется в суровое путешествие, чтобы обрести себя. Знакомства с новыми людьми перебиваются флэшбеками из прошлого, благодаря которым мы узнаем о страданиях главной героини. В походе, стирая пальцы в кровь и пугаясь случайных знакомых, Шерил заново рождается. Фильм снят по роману писательницы Шерил Стрейд «Дикая. Опасное путешествие, как способ обрести себя».
«Цветок пустыни»
Мощнейшая биографическая лента Шерри Хорман, которая перевернет ваше восприятие женщины. «Цветок пустыни» — сомалийская топ-модель Варис Дирие (ее сыграла Лия Кебеде). В 13 лет девочку насильно выдали замуж, но в первую брачную ночь малышка сбежала, в одиночку пересекла пустыню и добралась до родственников. Затем ее отдали в качестве прислуги в Лондон, спустя некоторое время Варис стала нелегалкой. Девушка познакомилась с продавщицей из Topshop и стала моделью бренда, а затем — популярной топ-моделью с мировым именем.
Кадр из фильма «Цветок пустыни»
Варис Дирие — первая женщина, которая рассказала всему миру о практике обрезания девочек, распространенной в Африке.
«Прислуга»
Действие фильма «Прислуга» происходит в 1960-ые годы, когда в США развивается движение за права темнокожих женщин. Выпускница университета Скитер Филан (Эмма Стоун) мечтает стать журналисткой крупного издания и уехать в большой город. Ее мать-консерватор Шарлотта (Эллисон Дженни) уговаривает девушку выйти замуж и рожать детей. Скитер устраивается на работу в местный журнал, где ей поручают вести колонку «советы домохозяйкам». Девушка обращается за помощью к темнокожим прислугам, а затем решает написать правдивую книгу о тяжелой жизни горничных. Лента запоминается блестящей игрой Октавии Спенсер, сыгравшую темнокожую служанку Минни. Картина с одной стороны показывает непростую жизнь служанок и горничных, а с другой стороны — развивает тему движения за равноправие женщин.
«Молодая Виктория»
Все могут короли, а на что способны юные королевы? Принцесса Великобритании Виктория (Эмили Блант) оказалась в трудном положении: во дворце вовсю кипят интриги, ее содержат словно птичку в золотой клетке да еще и подсылают подставного жениха (Руперт Френд). Решительная девушка вступает в настоящую схватку за престол и добивается своего. Байопик Жана Марка-Валле — блестящая история о сильной женщине — королеве Виктории. Впрочем, Англия испокон веков славилась сильными барышнями, поэтому вдогонку можно посмотреть фильмы «Елизавета» и «Елизавета: Золотой век» с Кейт Бланшетт, а также сериал «Корона» с Клэр Фой в главной роли.
«Северная страна»
Джози (Шарлиз Терон) сбегает от неадекватного мужа в родной городок с двумя детьми — так и начинается «Северная страна». Чтобы прокормить семью, ей приходится устроиться в шахту на рудники. В родном городе Джози принимают за женщину легкого поведения, ведь она забеременела в 16 лет. Мужчины-шахтеры начинают ее домогаться, но, получив отказ, распускают о ней сплетни. Женщина увольняется и начинает судебное разбирательство против рудной компании. В суде Джози рассказывает всю правду о себе и своей ранней беременности: тогда жители города понимают, что все это время относились к ней неправильно.
Кадр из фильма «Северная страна»
«Северная страна» — история о сильной женщине, пострадавшей от сексуального насилия, но не опустившей руки. В картине снялись Фрэнсис МакДорманд в роли подруги Джози и Вуди Харрельсон в амплуа адвоката.
«Бруклин»
«Бруклин» — история становления девушки Эйлиш (Сирша Ронан), переехавшей из Ирландии в Нью-Йорк. Поначалу Эйлиш не может привыкнуть к новому месту: она мучается от ностальгии и тоски по родным, она застенчива и боится большого города. Вскоре у Эйлиш появляется молодой человек, она осваивается на работе и поступает на курсы бухгалтера. Жизнь налаживается и уже не кажется Эйлиш такой грустной. Печальные события вынуждают девушку вернуться на родину. Эйлиш предстоит выбор: остаться дома, где все без ума от изменившейся и похорошевшей девушки, либо вернуться к своему мужу в Нью-Йорк. Фильм Джона Краули собрал множество наград, а игра Сирши Ронан в очередной раз не дает усомниться в таланте молодой актрисы.
«Инглиш-винглиш»
Пожалуй, самый лёгкий фильм в нашем списке — индийская комедия «Инглиш-винглиш» о женщине, начавшей учить английский язык. Банально? Для Индии это целое достижение — ведь знание английского языка определяет твое место в индийском обществе. Главная героиня картины (Шридеви) настроена серьезно и точно добьется своего.
Кадр из фильма «Инглиш-винглиш»
Картина проста, красочна и, конечно же, порадует зрителя обязательным индийским танцем.
«Коко до Шанель»
История всемирно известной законодательницы моды Коко Шанель обязательна к просмотру, если у вас опускаются руки и пропадает мотивация. Жизнь неординарной женщины-модельера была не из легких: Коко выросла в приюте, затем работала в баре как швея, и как певица. Благодаря песне «Коко» она и получила свое прозвище. Фильм посвящен жизни модельера до того, как она стала знаменитой. Здесь будут и первые выкройки, первые женские штаны, первая любовь Коко. Что еще добавить? Образ Коко Шанель, созданный Одри Тоту, просто великолепен.
«Малышка на миллион»
«Малышка на миллион» — фильм о силе духа и физической мощи 31-летней американской официантки Мэгги Фицджеральд (Хилари Суонк), решившей стать боксером-профессионалом. Молодая девушка очень хочет, чтобы в нее хоть кто-нибудь поверил, ведь от родных и друзей поддержки не дождешься. В таком случае близким другом становится твой тренер. Сначала в «малышку» Мэгги поверил старый боксер Эдди Дюпри (Морган Фримен). Затем за девушку основательно взялся профессиональный тренер Фрэнки Данн (Клинт Иствуд). Девушка отправляет противниц в нокаут, но в решающем бою ломает шейные позвонки. Спортивная драма показывает, как важно оставаться собой и не зависеть от окружающих.
«Эрин Брокович»
Основанный на реальных событиях фильм «Эрин Брокович» режиссера Стивена Содерберга повествует о матери-одиночке Эрин (Джулия Робертс), начавшей работать в юридической фирме волонтером. В ходе расследования одного из дел Эрин натыкается на экологическое преступление: загрязнение грунтовых вод канцерогенным шестивалентным хромом. Героиня Эрин — энергичная и импульсивная барышня, без образования, зато смелая, умная и напористая. Есть ли у вас сомнения, что она выиграет дело? Роль активистки Эрин принесла Джулии Робертс заслуженный «Оскар».