10 мотивирующих фильмов для женщин

Женщины — не слабый пол, как принято считать, они умеют постоять за себя и проявить характер, когда потребуется. «Киноафиша» подобрала хорошие фильмы о сильных женщинах, которые добиваются своего несмотря ни на что. Фильмы посвящены различным темам и проблемам женщин разных возрастов.

«Дикая»

В фильме «Дикая» Риз Уизерспун надевает огромнейший туристический рюкзак и отправляется по опасному горному маршруту совершенно одна. Ее героиня — Шерил Стрейд — потеряла мать и развелась с мужем. Оставшись в одиночестве, Шерил не отчаивается, а отправляется в суровое путешествие, чтобы обрести себя. Знакомства с новыми людьми перебиваются флэшбеками из прошлого, благодаря которым мы узнаем о страданиях главной героини. В походе, стирая пальцы в кровь и пугаясь случайных знакомых, Шерил заново рождается. Фильм снят по роману писательницы Шерил Стрейд «Дикая. Опасное путешествие, как способ обрести себя».

​​​​​​​ «Цветок пустыни»

Мощнейшая биографическая лента Шерри Хорман, которая перевернет ваше восприятие женщины. «Цветок пустыни» — сомалийская топ-модель Варис Дирие (ее сыграла Лия Кебеде ). В 13 лет девочку насильно выдали замуж, но в первую брачную ночь малышка сбежала, в одиночку пересекла пустыню и добралась до родственников. Затем ее отдали в качестве прислуги в Лондон, спустя некоторое время Варис стала нелегалкой. Девушка познакомилась с продавщицей из Topshop и стала моделью бренда, а затем — популярной топ-моделью с мировым именем.

Кадр из фильма «Цветок пустыни»

Варис Дирие — первая женщина, которая рассказала всему миру о практике обрезания девочек, распространенной в Африке.

«Прислуга»

Действие фильма «Прислуга» происходит в 1960-ые годы, когда в США развивается движение за права темнокожих женщин. Выпускница университета Скитер Филан ( Эмма Стоун ) мечтает стать журналисткой крупного издания и уехать в большой город. Ее мать-консерватор Шарлотта ( Эллисон Дженни ) уговаривает девушку выйти замуж и рожать детей. Скитер устраивается на работу в местный журнал, где ей поручают вести колонку «советы домохозяйкам». Девушка обращается за помощью к темнокожим прислугам, а затем решает написать правдивую книгу о тяжелой жизни горничных. Лента запоминается блестящей игрой Октавии Спенсер, сыгравшую темнокожую служанку Минни. Картина с одной стороны показывает непростую жизнь служанок и горничных, а с другой стороны — развивает тему движения за равноправие женщин.

«Молодая Виктория»

Все могут короли, а на что способны юные королевы? Принцесса Великобритании Виктория ( Эмили Блант ) оказалась в трудном положении: во дворце вовсю кипят интриги, ее содержат словно птичку в золотой клетке да еще и подсылают подставного жениха ( Руперт Френд ). Решительная девушка вступает в настоящую схватку за престол и добивается своего. Байопик Жана Марка-Валле — блестящая история о сильной женщине — королеве Виктории. Впрочем, Англия испокон веков славилась сильными барышнями, поэтому вдогонку можно посмотреть фильмы «Елизавета» и «Елизавета: Золотой век» с Кейт Бланшетт , а также сериал «Корона» с Клэр Фой в главной роли.

«Северная страна»

Джози ( Шарлиз Терон ) сбегает от неадекватного мужа в родной городок с двумя детьми — так и начинается «Северная страна». Чтобы прокормить семью, ей приходится устроиться в шахту на рудники. В родном городе Джози принимают за женщину легкого поведения, ведь она забеременела в 16 лет. Мужчины-шахтеры начинают ее домогаться, но, получив отказ, распускают о ней сплетни. Женщина увольняется и начинает судебное разбирательство против рудной компании. В суде Джози рассказывает всю правду о себе и своей ранней беременности: тогда жители города понимают, что все это время относились к ней неправильно.

Кадр из фильма «Северная страна»

«Северная страна» — история о сильной женщине, пострадавшей от сексуального насилия, но не опустившей руки. В картине снялись Фрэнсис МакДорманд в роли подруги Джози и Вуди Харрельсон в амплуа адвоката.

«Бруклин»

«Бруклин» — история становления девушки Эйлиш ( Сирша Ронан ), переехавшей из Ирландии в Нью-Йорк. Поначалу Эйлиш не может привыкнуть к новому месту: она мучается от ностальгии и тоски по родным, она застенчива и боится большого города. Вскоре у Эйлиш появляется молодой человек, она осваивается на работе и поступает на курсы бухгалтера. Жизнь налаживается и уже не кажется Эйлиш такой грустной. Печальные события вынуждают девушку вернуться на родину. Эйлиш предстоит выбор: остаться дома, где все без ума от изменившейся и похорошевшей девушки, либо вернуться к своему мужу в Нью-Йорк. Фильм Джона Краули собрал множество наград, а игра Сирши Ронан в очередной раз не дает усомниться в таланте молодой актрисы.

«Инглиш-винглиш»

Пожалуй, самый лёгкий фильм в нашем списке — индийская комедия «Инглиш-винглиш» о женщине, начавшей учить английский язык. Банально? Для Индии это целое достижение — ведь знание английского языка определяет твое место в индийском обществе. Главная героиня картины ( Шридеви ) настроена серьезно и точно добьется своего.

Кадр из фильма «Инглиш-винглиш»

Картина проста, красочна и, конечно же, порадует зрителя обязательным индийским танцем.

«Коко до Шанель»

История всемирно известной законодательницы моды Коко Шанель обязательна к просмотру, если у вас опускаются руки и пропадает мотивация. Жизнь неординарной женщины-модельера была не из легких: Коко выросла в приюте, затем работала в баре как швея, и как певица. Благодаря песне «Коко» она и получила свое прозвище. Фильм посвящен жизни модельера до того, как она стала знаменитой. Здесь будут и первые выкройки, первые женские штаны, первая любовь Коко. Что еще добавить? Образ Коко Шанель, созданный Одри Тоту , просто великолепен.

«Малышка на миллион»

«Малышка на миллион» — фильм о силе духа и физической мощи 31-летней американской официантки Мэгги Фицджеральд ( Хилари Суонк ), решившей стать боксером-профессионалом. Молодая девушка очень хочет, чтобы в нее хоть кто-нибудь поверил, ведь от родных и друзей поддержки не дождешься. В таком случае близким другом становится твой тренер. Сначала в «малышку» Мэгги поверил старый боксер Эдди Дюпри ( Морган Фримен ). Затем за девушку основательно взялся профессиональный тренер Фрэнки Данн ( Клинт Иствуд ). Девушка отправляет противниц в нокаут, но в решающем бою ломает шейные позвонки. Спортивная драма показывает, как важно оставаться собой и не зависеть от окружающих.

«Эрин Брокович»