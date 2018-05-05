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Смотрим костюмы лучших косплееров: в Екатеринбурге прошёл «Киберфест»
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Смотрим костюмы лучших косплееров: в Екатеринбурге прошёл «Киберфест» 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Екатеринбурге прошел первый день «Киберфеста». В парке «Россия — моя история» косплееры (люди, которые «оживляют» образы любимых героев. — Прим. ред.) показали своих персонажей игр, графических новелл и фильмов. Днём мы вели прямую трансляцию этого мероприятия, а сейчас показываем вам лучшие образы по мнению редакции Е1.RU.
Если честно, мы сами не знаем, в кого нарядились некоторые участники. Читатели, поможете нам разобраться?
Каждый участник ставил небольшую сценку. Хотите посмотреть — мы специально для вас вели прямую трансляцию.
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