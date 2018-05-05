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Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Юрия Назарова
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Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Юрия Назарова 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
«Актер большого таланта, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства, подарили зрителям богатую галерею образов современников. Ваши глубокие и искренние работы украшают десятки популярных художественных фильмов», — написал мэр в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, значительная часть из которых приходится на роли второго плана, но с ярко выраженным характером. Дебют актера в кино состоялся в 1954 году. Своим самым этапным фильмом сам актер считает участие в картине «Андрей Рублев».
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