Пол Беттани: о крахе карьеры, отцовстве и заботе

Пол Беттани мог бы вполне раздражать множество актеров, которые мечтают о разнообразии ролей, но его характер слишком дружелюбен, чтобы злиться просто так. На протяжении двух десятилетий британский актер сыграл немало образов: от корабельного врача и чемпиона-теннисиста до монаха-убийцы и нейрохирурга, успел поработать с Роном Говардом , Джоссом Уэдоном и Ларсом фон Триером . В последнее время его работа была связана с Вселенной Marvel: сначала он озвучивал ДЖАРВИСа в «Железном человеке», затем исполнил роль Вижна и даже сел в кресло режиссера для нового фильма «Война бесконечности».

О пути к славе:

Пол родился в Харслдене, на северо-западе от Лондона. Его отец был танцором Королевского Балета, а мать — певицей. Сам Пол мечтал стать гитаристом и в 18 лет ушел из дома, чтобы зарабатывать этим на жизнь. Но вместо того, чтобы просто играть любимые песни, он начал разбираться в предпочтениях прохожих.

Если я видел французских студентов, я начинал петь Cure, а если людей, похожих на фанатов Smiths, — играл The Smiths.

После он участвовал в нескольких постановках Royal Shakespeare Company, и хоть до сих пор считает это полезным опытом, все же работу в театре называет тяжелым грузом, который не помогает развиваться.

Я себя чувствовал частью туристического комплекса. Как Вестминстер, Тауэр… Вокруг кипит жизнь, а ты выходишь в расшитом костюме, специальным возвышенным голосом произносишь реплику и гордо уносишь себя со сцены. Это не по мне. Так что я для себя сделал однозначный выбор — буду сниматься.

Однажды Пол получил предложение сыграть в фильме «Догвилль», который снимался в Швеции. Он отклонил запрос, но Стеллан Скарсгард убедил его поменять решение, заявив, что работать с режиссером Ларсом фон Триером очень весело. Через несколько дней сложных съемок он узнал, что Скарсгард соврал, потому что хотел, чтобы друг поработал с этим удивительным режиссером. Впрочем, своей игрой в Догвилле Пол недоволен по сей день и ни разу не пересматривал фильм после его премьеры. Перед получением роли в фильме «Мстители: Эра Альтрона» Пол серьезно думал, что его карьера окончена. Более того, перед самым приглашением на пробы он общался с продюсером, который сказал ему, что в Голливуде больше делать нечего. Спустя пару дней актеру позвонил сам Джосс Уэдон и спросил, не хотел ли бы Пол сыграть Вижна.

О личной жизни:

Дженнифер Гарнер, Уоррен Битти — Аннет Бенинг, Брэд Питт — В 2001 году он познакомился со своей нынешней женой Дженнифер Коннели, которая выиграла Оскар за их совместный фильм «Игры разума». Пол сделал ей предложение уже через два дня после знакомства, и она согласилась. Спустя несколько лет Газета Los Angeles Times поместила их с женой вместе с семейными парами Бен Аффлек Анджелина Джоли в число звездных семейств, в которых «Оскар» в конце концов будет у обоих супругов. Что забавно, его жена озвучила Карен, аналог ДЖАРВИСа, встроенный в костюм Человека-паука. Пол вырастил трех замечательных детей: старшего сына Стеллана, названного в честь лучшего друга Стеллана Скарсгарда, дочь Агнес, а также сына Коннели от предыдущего брака Кая. Брат Пола погиб в восьмилетнем возрасте, так что его смерть значительно повлияла на то, каким родителем он хочет быть. На детской площадке он считается настоящим невротиком и постоянно борется с желанием окружить детей пузырчатой пленкой и надеть шлем. Он максимально сконцентрирован на том, чтобы сделать жизнь детей менее хрупкой, и всерьез беспокоится о том, что может потерять их, даже если они плачут от того, что режутся зубы. Когда двухлетний Стеллан начал подражать его курению с ручкой в руке — Пол понял, что с дурной привычкой придется проститься. Пол все еще играет на гитаре, но теперь считает, что дети делают это гораздо лучше его.

О путешествиях:

Когда Пол собирает чемодан, в первую очередь упаковывает шарфы. Он не путешествует первым классом, но боится однажды проснуться в экономе и обнаружить, как кто-то фотографирует его спящего. Маскировка шарфом, который закрывает все лицо, — вот его личный лайфхак. Самым ярким воспоминанием из поездки он считает Альпы и местный ритуал с grole — деревянной миской с шестью носиками, в которой содержится горячая смесь кофе, апельсинов, специй и бананов. Этот напиток нужно передавать из рук в руки, пока вы сидите за столом, и когда закончите — люди из незнакомцев превращаются в самых дружелюбных людей на свете. Он не может назвать одно единственное место, которое считает любимым, но говорит о том, что Нью-Йорк оправдал все его ожидания. Если же у него есть всего лишь три дня на отдых, то, скорее всего, Пол отправится в Венецию. Хоть он и любит горы и катание на сноуборде, жить Пол предпочитает исключительно в городе. Более того, долгие годы он был иммигрантом в Америке, но решил стать гражданином Америки на следующий день после победы Трампа на выборах. По его словам, он обязан участвовать в голосовании, ведь на карту поставлено слишком много.