СМИ: Анджелина Джоли влюбилась в 35-летнего коллегу

С момента расставания с Брэдом Питтом СМИ приписывают романы Анджелине Джоли чуть ли не каждую неделю. На этот раз актрису подозревают в симпании к 35-летнему актеру Эду Скрейну . С ним Джоли снимается вместе с фильме «Малефисента-2». По сообщениям источника, Анджелина всегда ищет поводы, чтобы пообщаться с Эдом.

И все бы ничего, но вот только Джоли совсем не интересует Скрейна. Актер счастливо женат и воспитывает 7-летнего сына Марли. К тому же сообщается, что у актера есть правило не флиртовать на работе.

Интересно, удастся ли Анджелине добиться внимания Эда или нет, как думаешь?

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Фото:Global Look Press