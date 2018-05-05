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СМИ: Анджелина Джоли влюбилась в 35-летнего коллегу
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СМИ: Анджелина Джоли влюбилась в 35-летнего коллегу 

WMJ.ru 54 минуты назад
Фото: WMJ.ru
С момента расставания с Брэдом Питтом СМИ приписывают романы Анджелине Джоли чуть ли не каждую неделю. На этот раз актрису подозревают в симпании к 35-летнему актеру Эду Скрейну. С ним Джоли снимается вместе с фильме «Малефисента-2». По сообщениям источника, Анджелина всегда ищет поводы, чтобы пообщаться с Эдом.
И все бы ничего, но вот только Джоли совсем не интересует Скрейна. Актер счастливо женат и воспитывает 7-летнего сына Марли. К тому же сообщается, что у актера есть правило не флиртовать на работе.
Интересно, удастся ли Анджелине добиться внимания Эда или нет, как думаешь?
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Фото:Global Look Press
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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