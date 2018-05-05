Главным режиссером РАМТа с нового сезона станет Егор Перегудов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости . Новая должность главного режиссера появится с нового сезона в Российском Молодежном театре, ее займет Егор Перегудов , сообщили в пресс-службе театра.

О том, что режиссер Перегудов займет новую должность, в субботу на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин

"Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное, как мне кажется, он очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе", — приводит пресс-служба слова Бородина.

Перегудов хорошо знаком коллективу театра, где он уже поставил спектакли «Под давлением 1-3» и «Скупой». Кроме того, он автор 12 театральных постановок в театрах «Современник», «Сатирикон», РАМТ.

"В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и очень волнуюсь", — сказал Перегудов.