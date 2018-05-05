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Главным режиссером РАМТа с нового сезона станет Егор Перегудов
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Главным режиссером РАМТа с нового сезона станет Егор Перегудов 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Новая должность главного режиссера появится с нового сезона в Российском Молодежном театре, ее займет Егор Перегудов, сообщили в пресс-службе театра.
О том, что режиссер Перегудов займет новую должность, в субботу на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.
"Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное, как мне кажется, он очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе", — приводит пресс-служба слова Бородина.
Перегудов хорошо знаком коллективу театра, где он уже поставил спектакли «Под давлением 1-3» и «Скупой». Кроме того, он автор 12 театральных постановок в театрах «Современник», «Сатирикон», РАМТ.
"В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и очень волнуюсь", — сказал Перегудов.
Егор Перегудов — театральный режиссер, педагог, переводчик. В 2005 закончил ИНЯЗ им. Мориса Тореза (специальность — синхронный перевод с немецкого и английского языков). В 2010 году закончил режиссерский факультет ГИТИСа — мастерскую Сергея Женовача. С 2011 по 2018 работал режиссером театра «Современник».
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