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В РАМТе появится главный режиссер
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В РАМТе появится главный режиссер 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Российском молодежном академическом театре с нового сезона появится должность главного режиссера, ее займет Егор Перегудов, сообщается на сайте РАМТа.
Об этом решении на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.
"Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное — как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе", — сказал Бородин.
Перегудов отметил, что чувствует ответственность и волнуется из-за назначения.
"В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем — свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и пока — очень волнуюсь", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Большой театр в следующем сезоне покажет новую постановку "Евгения Онегина".
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