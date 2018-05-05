В РАМТе появится главный режиссер

В Российском молодежном академическом театре с нового сезона появится должность главного режиссера, ее займет Егор Перегудов , сообщается на сайте РАМТа.

Об этом решении на сборе труппы объявил художественный руководитель театра Алексей Бородин

"Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное — как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе", — сказал Бородин.

Перегудов отметил, что чувствует ответственность и волнуется из-за назначения.

"В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем — свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и пока — очень волнуюсь", — сказал он.