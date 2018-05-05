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«Мстители» собрали миллиард долларов в мировом прокате за 11 дней — это самый быстрый результат в истории
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«Мстители» собрали миллиард долларов в мировом прокате за 11 дней — это самый быстрый результат в истории 

DTF.RU 22 минуты назад
Фото: DTF.RU
Рекорд «Пробуждения силы» побит.
Сборы фильма «Мстители: Война бесконечности» 5 мая перевалили за миллиард долларов. Картина Энтони и Джо Руссо быстрее всех фильмов в истории достигла этой отметки — на это ей потребовалось 11 дней, на день меньше, чем «Пробуждению силы». При этом, прокат «Войны бесконечности» в Китае стартует только 11 мая.
Фильм стал 34-м в истории мирового кинематографа, которому удалось собрать миллиард в мировом прокате и вторым фильмом Marvel в 2018 году, сумевшим достичь этого показателя. Первым стала «Чёрная пантера».
За свой второй уикенд в США «Мстители», по мнению аналитиков, могут собрать 122 миллиона долларов. В свои первые выходные фильм собрал 248 миллионов долларов в США и 650,9 миллиона по всему миру.
У «Войны бесконечности» есть шансы стать четвёртым фильмом в истории, сумевшим собрать 2 миллиарда долларов. Прежде это удавалось «Аватару» (2,78 миллиарда), «Титанику» (2,18 миллиарда) и «Пробуждению силы» (2,06 миллиарда). Однако аналитики считают, что всё будет зависеть от того, смогут ли «Дэдпул 2» и «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории», которые выходят позднее в мае, переманить потенциальных зрителей «Войны бесконечности».
#деньги #мстители #кино
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