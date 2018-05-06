«Принимай аппарат, Макарыч» — под Ярославлем открыли памятник персонажу фильма «В бой идут одни старики»

Автором скульптуры стала заслуженный художник России Елена Пасхина.

Механику Макарычу из всеми любимого фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник на аэродроме Левцово в Ярославской области.

На торжественную церемонию пригласили механиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, были и обычные горожане. Памятник посвятили всем авиатехникам, от которых зависит жизнь летчиков, экипажа и пассажиров самолетов.

Автор памятника — заслуженный художник России Елена Пасхина. Скульптура высотой около двух с половиной метров была изготовлена из бронзы.