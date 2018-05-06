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«Принимай аппарат, Макарыч» — под Ярославлем открыли памятник персонажу фильма «В бой идут одни старики»
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«Принимай аппарат, Макарыч» — под Ярославлем открыли памятник персонажу фильма «В бой идут одни старики» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Автором скульптуры стала заслуженный художник России Елена Пасхина.
Механику Макарычу из всеми любимого фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник на аэродроме Левцово в Ярославской области.
На торжественную церемонию пригласили механиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, были и обычные горожане. Памятник посвятили всем авиатехникам, от которых зависит жизнь летчиков, экипажа и пассажиров самолетов.
Автор памятника — заслуженный художник России Елена Пасхина. Скульптура высотой около двух с половиной метров была изготовлена из бронзы.
В фильме механика Макарыча сыграл актер-фронтовик Алексей Смирнов, который родился в городе Данилов Ярославской области. Именно он и стал прототипом скульптуры.
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