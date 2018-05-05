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В Ярославле открыли памятник герою фильма «В бой идут одни старики»
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В Ярославле открыли памятник герою фильма «В бой идут одни старики» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Под знаменитую «Смуглянку» в Ярославле открыли памятник не менее знаменитому авиамеханику Макарычу. Вылитый в бронзе герой легендарного фильма «В бой идут одни старики» появился на аэродроме Левцово. Для здешних летчиков он должен будет стать своего рода ангелом‐хранителем ‐ провожать их в небо и встречать с высоты.
Легендарный авиатехник Макарыч теперь всегда будет провожать в небо и встречать ярославских летчиков. Герою фильма «В бой идут одни старики» на аэродроме Левцово установили памятник. Взор, обращенный к небу и фирменная улыбка артиста Алексея Смирнова, сыгравшего веселого механика — эта скульптура — собирательный образ
ангела-хранителя
всех летчиков, рассказывает автор Елена Пасхина. Работа над проектом заняла около года. К слову, памятник высотой больше двух метров отлили в бронзе в подмосковных Химках.
На церемонию открытия памятника специально пригласили и участников Великой Отечественной войны. Евгений Альтов ушел на фронт
17-летним
парнем. Но уже тогда на юном авиатехнике лежала огромная ответственной за исправность самолетов и жизни летчиков.
Не случайно памятник герою знаменитого фильма появился именно в Ярославле. Макарыча в кино сыграл уроженец Ярославской области Алексей Смирнов. Огромный успех у зрителей после этой роли объяснялся просто — он сам фронтовик, прошел всю войну, за боевые подвиги стал кавалером трех орденов. Родственники артиста говорят, он не просто сыграл эту роль, а буквально прожил ее.
Ну, и организаторы церемонии никак не смогли обойтись без знаменитой песни. В финальной сцене фильма Маэстро и Макарыч мечтают о том, чтобы после войны «Смуглянку» исполнил симфонический оркестр. Мечту киногероев воплотили в жизнь. Худрук и дирижер Ярославского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов говорит, что в таких полевых условиях приходится выступать впервые. Музыкантам привычнее играть в залах. Но такое событие в канун праздника Победы они просто не могли обойти.
В честь открытия памятника прямо на аэродроме провели еще одну церемонию — здесь же в Левцово погасили почтовую марку с изображением механика Макарыча. Так же любой желающий мог купить открытку с любимым героем и отправить ее прямо с аэродрома, чтобы поздравить близких с Днем Победы.
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