В Ярославле открыли памятник герою фильма «В бой идут одни старики»

Под знаменитую «Смуглянку» в Ярославле открыли памятник не менее знаменитому авиамеханику Макарычу. Вылитый в бронзе герой легендарного фильма «В бой идут одни старики» появился на аэродроме Левцово. Для здешних летчиков он должен будет стать своего рода ангелом‐хранителем ‐ провожать их в небо и встречать с высоты.

Легендарный авиатехник Макарыч теперь всегда будет провожать в небо и встречать ярославских летчиков. Герою фильма «В бой идут одни старики» на аэродроме Левцово установили памятник. Взор, обращенный к небу и фирменная улыбка артиста Алексея Смирнова , сыгравшего веселого механика — эта скульптура — собирательный образ

ангела-хранителя

всех летчиков, рассказывает автор Елена Пасхина. Работа над проектом заняла около года. К слову, памятник высотой больше двух метров отлили в бронзе в подмосковных Химках.

На церемонию открытия памятника специально пригласили и участников Великой Отечественной войны. Евгений Альтов ушел на фронт

17-летним

парнем. Но уже тогда на юном авиатехнике лежала огромная ответственной за исправность самолетов и жизни летчиков.

Не случайно памятник герою знаменитого фильма появился именно в Ярославле. Макарыча в кино сыграл уроженец Ярославской области Алексей Смирнов. Огромный успех у зрителей после этой роли объяснялся просто — он сам фронтовик, прошел всю войну, за боевые подвиги стал кавалером трех орденов. Родственники артиста говорят, он не просто сыграл эту роль, а буквально прожил ее.

Ну, и организаторы церемонии никак не смогли обойтись без знаменитой песни. В финальной сцене фильма Маэстро и Макарыч мечтают о том, чтобы после войны «Смуглянку» исполнил симфонический оркестр. Мечту киногероев воплотили в жизнь. Худрук и дирижер Ярославского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов говорит, что в таких полевых условиях приходится выступать впервые. Музыкантам привычнее играть в залах. Но такое событие в канун праздника Победы они просто не могли обойти.

В честь открытия памятника прямо на аэродроме провели еще одну церемонию — здесь же в Левцово погасили почтовую марку с изображением механика Макарыча. Так же любой желающий мог купить открытку с любимым героем и отправить ее прямо с аэродрома, чтобы поздравить близких с Днем Победы.