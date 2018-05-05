Журналист о показе «Собибор»: «Реакция Хабенского оказалась неожиданной»

Елена Данилевич, чей вопрос о реакции зрителей на фильм «Собибор» вывел из себя актера и режиссера Константина Хабенского , прокомментировала конфликтную ситуацию.

По ее словам, она спросила про «людей с попкорном», так как многие из молодых сегодня мало что знают не только о Собиборе, но и войне вообще, блокаде Ленинграда, Брестской крепости, защите Сталинграда, а фильмы о подвиге, беспримерном мужестве смотрят равнодушно, под хруст фаст-фуда.

«Как сделать, чтобы этого не происходило? Как достучаться до нового поколения? Именно этот смысл я вкладывала в свои слова, — поясняет журналист. — К сожалению, реакция Хабенского оказалась неожиданной. Замечу — не только на мой вопрос. На другие он тоже реагировал залпом встречных восклицаний. Мне кажется, он просто не очень понял, что я хотела сказать, а вступать с артистом в полемику не хотелось. Кстати, я хотела узнать у него и о другом. В одном из репортажей со съёмок фильма читала, что зарубежные актёры, игравшие эсэсовцев, частично оправдывали действия своих персонажей. Неужели правда? Узнать об этом не удалось, так как Константин Юрьевич резко прервал общение с залом и отправился сначала на фуршет, а затем в Уфу».

По ее словам, неприятная ситуация, произошедшая во время беседы с прессой, — вторична, главное, что Константин Хабенский и его команда рассказали о подвиге, который был незаслуженно забыт.

«Они всколыхнули волну интереса к потрясающим людям, в не человеческих условиях сделавшим невозможное. За это создателям картины огромная благодарность. Надеюсь, также, что наша встреча с Константином Юрьевичем всё же состоится и я смогу задать оставшиеся вопросы», — пояснила Елена Данилевич.

Напомним, Константина Хабенского, который не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в роли режиссера, вывел из себя вопрос журналиста «АиФ-Петербург». Она поблагодарила его за фильм и поинтересовалась, что будет, когда в кинозалы придет «другая публика, с попкорном», как эта тема дойдет до них.

Ролик со скандалом был опубликован на Youtube, за несколько дней он собрал более 400 тысяч просмотров и около 1600 комментариев.