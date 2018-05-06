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В cети появился фрагмент фильма Серебренникова о Цое
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В cети появился фрагмент фильма Серебренникова о Цое 

Собака 4 часа назад
Фото: Собака
Фрагмент фильма Кирилла Серебреникова «Лето» о Викторе Цое появился на YouTube-канале IT'S TRAILER TIME! Об этом сообщила «Афиша Daily».
Действие в ролике происходит в сосновом лесу — судя по всему, у Финского залива. Группа молодых людей отдыхает на берегу, в это время Рома Зверь (играет роль Майка Науменко) исполняет песню «Лето».
Выбор трека неслучаен, ведь «Лето» Майк Науменко посвятил Цою. Фильм повествует о любовном треугольнике между лидером группы «Кино», основателем «Зоопарка» и супругой Науменко, Натальей.
Фильм «Лето» Кирилл Серебренников снимал в Петербурге в 2017 году и монтировал в 2018-м под домашним арестом, под которым находится из-за дела «Седьмой студии». Сюжет создали Михаил и Лилия Идовы. Лента включена в программу Каннского фестиваля 2018 года. Фильм выйдет в прокат 7 июня.
По материалам «Фонтанка.ру» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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