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Слухи: что случится в четвертых «Мстителях»?
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Слухи: что случится в четвертых «Мстителях»? 

Киноафиша 38 минут назад
Фото: Киноафиша
Супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» сейчас бьет рекорды по кассовым сборам. Продолжение картины выйдет лишь в 2019 году, а фанаты уже задумываются, как будут развиваться события дальше. Если вы еще не посмотрели «Войну бесконечности», дальше этот текст не читайте — спойлеры!
Согласно сюжету «Мстителей 3» Танос все-таки собирает все шесть Камней Бесконечности. По одному щелчку половина Вселенной погибает, превратившись в пепел: таким способом Безумный Титан хотел решить проблему перенаселения Вселенной. Мстителей также постигла эта участь: в живых остались Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Черная вдова, Халк, Ракета и Небула.
В одном из эпизодов картины Вижен сказал, что готов принести себя в жертву, если это спасет других. Капитан Америка в свою очередь отметил, что торговли жизнями не будет. Довольно непривычная фраза для персонажа, который сам был готов отдать жизнь за других. В этой высказывании как раз и скрыта зацепка. Вероятнее всего, обмен душами все же состоится: Мстители первого созыва поменяются с младшими Мстителями. Согласится ли Безумный Титан на такую сделку?
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