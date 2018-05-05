В бой идут одни старики. Как «красили» легендарный фильм

9 мая в 19:30 на Первом канале покажут легендарный фильм «В бой идут одни старики» в цветной версии.

«В бой идут одни старики» — первый в отечественной истории «колоризованный фильм». Изначально картина была снята на черно-белой пленке. 9 мая зрители Первого канала уже традиционно увидят ее в цвете. Фильм обрел вторую жизнь благодаря новейшим компьютерным технологиям.

Есть фильмы, без которых праздники теряют свою торжественность. 9 мая искренний и берущий за душу фильм «В бой идут одни старики» всегда создает определенное настроение. Вторая поющая эскадрилья — молодые, красивые: Смуглянка, Кузнечик, Ромео… Это образы ребят, которые отдали жизнь за нас с вами, которые запали нам в душу, и часть их доблести поселилась в наших сердцах… Подвиги они совершают с песней, с улыбкой и порой совершенно случайно, как говорят, «со страху подбил…». Каждый год мы смеемся над шутками героев, задорно распеваем «бессмертную» «Смуглянку», и плачем когда кто-то из них не возвращается из боя. Фильм «В бой идут одни старики» был и до сих пор остается одним из любимейших кинопроизведений о Великой Отечественной войне, как для ветеранов, так и для их детей, внуков и даже правнуков.

Сначала вспомним цитаты из легендарной картины:

• Арфы нет — возьмите бубен!

• И в тот же миг влюбленное созданье, включив форсаж, умчалось на свиданье.

• Тебя я понял, замолкаю, не то по шее получу, и подвиг свой не совершу.

• Летать не умеют, стрелять — тоже пока не умеют. Но орлы!

• — Ну, а ты что скажешь о драке, Ромео? — Бой видел, все видел. Кресты, кресты, кресты, кресты, кресты… — Ну а сам-то стрелял? — А как же! Все до последнего патрона. Да вот только все мимо.

• Все, кто отличает ноту «До» от ноты «Фа», — за мной!

• Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев.

Фильм основан на реальных событиях. В основу сценария ( Л. Быков , Е. Оноприенко, А. Салуцкий) легли воспоминания прославленных летчиков Советского Союза, подлинные события времен Великой Отечественной. Леонид Быков пробивал съемки фильма на студии имени Довженко несколько лет — киноначальники считали сценарий «не героическим».

— Изучая историю фильма, я наткнулся на то, что эту картину Быков хотел снять картину в цвете. Хотел и просил дать ему цветную пленку. Цветная пленка, которая лежала на студии Довженко давалась только на соцреалистические фильмы, Быкову говорили — если будешь снимать под заказ фильм о трактористах — дадим пленку. Это был 1973 год. Застой. О том, как надо хорошо жить — надо было снимать. А как это можно было снимать фильм о войне с песнями? Худсовет не пропустил. И пленку Быкову дали только черно-белую, — рассказывает режиссер колоризации Игорь Лопатенок . — Я считаю, что нашей работой мы исполнили желание режиссера.

По словам художников-колористов, очень важно было «не свалиться в Голливуд», задача была поставлена так, чтобы работа была сделана очень деликатно, и в итоге фильм в цвете выглядел, как будто он снят на цветную советскую пленку 70-х годов.

В фильме Леонид Быков использовал военную хронику 40-х годов, она была вся тщательно отреставрирована, очищена от царапин и также стала цветной. Кроме того, знаменитая песня про «Смуглянку» и весь звук стал Dolby 5.1.

На 60% кадрах фильма присутствует советская военная символика. Сложность была в том, что в картине очень много зеленого — зелень деревьев, поля, военная форма. В некоторых кадрах до 27 оттенков зеленого.

— Мы не могли творчество Леонида Быкова трогать руками. Трогать цвет, который на пленке отсутствует. Надо было понимать саму картину, самого создателя и сам процесс съемки. Колористы за мониторами раскрашивают, они не снимают кино, они работают с цветом, — говорит Лопатенок. — Например, мы предварительно установили цвет погон, он был на просвет голубой. Такие погоны во время войны были на повседневной военной форме. Но потом было замечено, что создатели фильма брали повседневную форму и вешали на них полевые погоны, а цвет у них другой. В результате, чтобы соответствовать именно «правде» создателей, колористы переделали 60% уже готовой работы.

* В картине «В бой идут одни старики» очень много именно «кино», что приходилось учитывать компьютерным художникам. В результате, они очень много узнали об истории фильма. Например, пять разных истребителей изображают Як18, немецкий миссершмитт в фильме изображает чешский спортивный самолет «Чизетта». Ордена Славы 1941 и 1943 годов имеют разные оттенки серого. Такие, казалось бы, мелочи, не видные взгляду обычного зрителя, были очень важны во время работы над колоризацией фильма.

Забавный факт: окантовка звездочек на самолетах, которые рисовали летчики за сбитые самолеты, по логике должна была быть красного цвета. Но компьютерная программа, которая определяет цвета, не дает поставить цвет, который реально не был снят. И окантовка в результате оказалась желтой, такой, какой ее снимал режиссер Леонид Быков.

Факты

• Долгое время шли споры, сколько лет «Смуглянке». Одна версия — что в 1946 году, другая — в 1940. Недавно нашли архивы, которые подтверждают, что она была написана для Бессарабских партизан в 1940 году.

• — Быков искал молодых артистов 18-20 лет, — рассказывает Александр Немченко . Он пришел к на актерский факультет сказал: «Мне нужны люди, которые умеют петь, играть на музыкальных инструментах и те, у кого вместе с аппендицитом не ампутировали чувство юмора».

• В роли «догорающего мессера», сбитого «Кузнечиком», был использован планер КАИ-12 «Приморец».

• История Героя Советского Союза Надежды Поповой и Героя Советского Союза Семёна Харламова легла в основу любовной линии фильма.

• Еще в 1967 году Леониду Быкову предложили поставить картину о лётчиках по сценарию Владимира Кунина «Хроника пикирующего бомбардировщика». Однако он непременно хотел включить в нее песню «Смуглянка», что было категорически отвергнуто Куниным. Свой замысел о лётчиках, поющих «Смуглянку», Быков воплотил в ленте «В бой идут одни старики».

• Руководство Госкино запретило фильм, ссылаясь на то, что он на самом деле не о войне. Однако когда сценарий показали командующему ВВС СССР Александру Покрышкину, он прямо на весь лист поставил резолюцию: «Вот это и есть война!».