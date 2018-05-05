Когда запутанное преступление расследуют сразу двое — следователь и актриса — может случиться всякое. Например, рождение новой любви.
Помогут ли чувства героев в поисках таинственного злодея, смотрите в фильме «Нераскрытый талант»-2. Показ премьерных серий детектива начнется на телеканале «ТВ Центр» в субботу, 12 мая, в 17:05.
У соседей актрисы Марины Майской (Александра Урсуляк) случается беда — убит хозяин дачи Денис (Игорь Петров). А спустя несколько дней погибает и брат убитого. Марина решает поддержать и даже спасти несчастную вдову Анну (Марина Коняшкина), которая может стать следующей жертвой. Следователь Родион Бутко (Николай Иванов), который занимается расследованием этого дела, поначалу не очень доволен вмешательством Марины. Однако совместные усилия следователя и актрисы приводят к успешному результату. Правда, Родион не спешит успокаиваться. Он уверен, что кто-то из коллег Марины пытается причинить ей вред. Когда на съемках фильма, в котором занята Майская, погибает актриса, все улики указывают именно на Марину. И теперь Родион точно уверен: любимую женщину надо спасать…
— В центре нашей истории любовные, но не очень просто складывающиеся отношения главных героев. Он излишне комплексует, на что-то не решается. Что-то вызывает у него безмерную ревность или стеснительность. А она, благодаря своему непоседливому нраву, по-прежнему продолжает впутываться в какие-то дела и приключения, — рассказывает режиссер Марат Ким.
На этот раз героине Александре Урсуляк предстоит не только примерить разнохарактерные образы на театральной сцене….
— Я очень хотел использовать талант Саши Урсуляк, — продолжает Марат. — И мы старались находить ей различные образы. Например, в спектакле «Преступление и наказание», который затеял Вешневецкий (Юрий Батурин), она играет и старуху-процентщицу, и Соню Мармеладову одновременно. А потом, преобразившись до неузнаваемости, очень смешно играет «слежку» за подозреваемым в преступлении персонажем.
По признанию режиссера во время съемок было много актерских импровизаций.
— Интересные сцены предлагали и Юра Батурин, и Николай Иванов, и Марина Коняшкина, а уж про Сашу молчу — ее только держи, — улыбается режиссер. — Она у нас в фильме и поет, и танцует зажигательный чарльстон. Причем, этот номер они быстро подготовили с белорусским артистом, который преподает танцы в театральном вузе. Пусть в фильме это будет небольшой кусочек, но на танцполе Урсуляк была очень убедительна. Учитывая, что к съемкам в нашем проекте Саша приступила спустя всего лишь месяц после рождения третьего ребенка (сына), такую отдачу профессии считаю проявлением актерского героизма.