«Нераскрытый талант» — 2: Александра Урсуляк снова ведет расследование

Когда запутанное преступление расследуют сразу двое — следователь и актриса — может случиться всякое. Например, рождение новой любви.

Помогут ли чувства героев в поисках таинственного злодея, смотрите в фильме «Нераскрытый талант»-2. Показ премьерных серий детектива начнется на телеканале «ТВ Центр» в субботу, 12 мая, в 17:05.

У соседей актрисы Марины Майской ( Александра Урсуляк ) случается беда — убит хозяин дачи Денис ( Игорь Петров ). А спустя несколько дней погибает и брат убитого. Марина решает поддержать и даже спасти несчастную вдову Анну ( Марина Коняшкина ), которая может стать следующей жертвой. Следователь Родион Бутко ( Николай Иванов ), который занимается расследованием этого дела, поначалу не очень доволен вмешательством Марины. Однако совместные усилия следователя и актрисы приводят к успешному результату. Правда, Родион не спешит успокаиваться. Он уверен, что кто-то из коллег Марины пытается причинить ей вред. Когда на съемках фильма, в котором занята Майская, погибает актриса, все улики указывают именно на Марину. И теперь Родион точно уверен: любимую женщину надо спасать…

— В центре нашей истории любовные, но не очень просто складывающиеся отношения главных героев. Он излишне комплексует, на что-то не решается. Что-то вызывает у него безмерную ревность или стеснительность. А она, благодаря своему непоседливому нраву, по-прежнему продолжает впутываться в какие-то дела и приключения, — рассказывает режиссер Марат Ким

На этот раз героине Александре Урсуляк предстоит не только примерить разнохарактерные образы на театральной сцене….

— Я очень хотел использовать талант Саши Урсуляк, — продолжает Марат. — И мы старались находить ей различные образы. Например, в спектакле «Преступление и наказание», который затеял Вешневецкий ( Юрий Батурин ), она играет и старуху-процентщицу, и Соню Мармеладову одновременно. А потом, преобразившись до неузнаваемости, очень смешно играет «слежку» за подозреваемым в преступлении персонажем.

По признанию режиссера во время съемок было много актерских импровизаций.

— Интересные сцены предлагали и Юра Батурин, и Николай Иванов, и Марина Коняшкина, а уж про Сашу молчу — ее только держи, — улыбается режиссер. — Она у нас в фильме и поет, и танцует зажигательный чарльстон. Причем, этот номер они быстро подготовили с белорусским артистом, который преподает танцы в театральном вузе. Пусть в фильме это будет небольшой кусочек, но на танцполе Урсуляк была очень убедительна. Учитывая, что к съемкам в нашем проекте Саша приступила спустя всего лишь месяц после рождения третьего ребенка (сына), такую отдачу профессии считаю проявлением актерского героизма.