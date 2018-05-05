Список Пырьева. От любви до ненависти

В «киношных» кругах этого режиссера прозвали « Иваном Грозным ». Он вызывал трепет и преклонение. А как иначе, ведь он мог в одночасье сделать любую актрису звездой, а мог и поставить точку в ее кинобиографии. Мэтру отечественного кино канал « ТВ Центр » посвятил документальный фильм «Список Пырьева . От любви до ненависти», премьеру которого зрители смогут увидеть в четверг, 10 мая, в 23:05.

Екатерина Савинова, Обласканный властью и народной любовью, «великий и ужасный» режиссер и директор «Мосфильма» Иван Пырьев всю жизнь влюблялся как мальчишка. Своих привязанностей он никогда не скрывал — каждую из его муз знала вся страна. Пырьев был щедр, превращая их жизнь в рай на земле: рестораны, роскошные машины, дорогие подарки, главные роли. Но, как гласила молва, существовал и «черный список», состоявший из тех, кто отверг его слишком настойчивые знаки внимания. Людмила Марченко Вера Васильева — эти актрисы не откликнулись на чувства «Ивана Грозного» и больше не получали приглашений от режиссеров сниматься в кино.

Он не боялся начальства и не держался за свое кресло. Но, когда надо, умел быть дипломатом, мог очаровать собеседника, уговорить самого несговорчивого. Задумав перестройку всего кино, Пырьев основал Союз кинематографистов, развернул гигантскую стройку павильонов «Мосфильма», инициировал создание Высших режиссерских курсов. Обладая несомненным талантом и профессионализмом, он был человеком с довольно сложным характером. Когда, знавшие Пырьева, рассказывают об Иване Александровиче, кажется, они вспоминают разных людей: нежный, трепетный, чуткий, неистовый, грубый, опасный…

Великий и ужасный Иван Пырьев умер полвека назад. По сегодняшним меркам ему было совсем немного — всего 67 лет. Последние десять лет жизни он любил неистово двух женщин…

1968 год. На экраны выходят первые две серии фильма Ивана Пырьева «Братья Карамазовы», доснять который он так и не успел. В роли Грушеньки — его последняя любовь Лионелла Пырьева . Ей было 24, когда она стала женой мэтра. Вместе они прожили всего шесть лет. Режиссер ухаживал преданно и красиво — как умел только он один. Разделявшая его и Лионеллу пропасть в 36 лет в советские годы шокировала окружающих, но только не их самих и не тех, кто хорошо знал эту пару.

Незадолго до этого Иван Александрович был раздавлен мучительными, скандальными отношениями с актрисой Людмилой Марченко. И Лионелла буквально спасла Пырьева, освободив его раз и навсегда от болезненной зависимости от этой женщины.

Когда он впервые увидел Людмилу, то потерял голову. А ведь Пырьев был женат на звезде советского экрана, красавице Марине Ладыниной . Его осуждали все! Но пересуды «Ивана Грозного» не волновали. Без проб Пырьев утвердил Марченко на роль Настеньки в картине «Белые ночи». После этой роли Людмилу стали называть «русской Одри Хепберн ». Иван Александрович гордился ею как своим творением. А однажды Пырьев снял для Марченко квартиру…

О скандальном романе стало известно в ЦК, режиссера вызвали «на ковер». Но Иван Александрович заявил, что эту женщину он любит и собирается на ней жениться. Людмила Марченко, действительно, вскоре вышла замуж, но за другого. Кто-то считал жертвой Марченко, кто-то жалел Марину Ладынину. В газете «Известия» даже вышла разгромная статья, осуждающая поведение мэтра кинематографии.

Позже Марченко и Пырьев расстались. Но к Ладыниной Иван Александрович уже не вернулся… Марина Алексеевна его не простила, хотя любила до конца своих дней. Она предпочла одиночество, ведь мужчины, равного Пырьеву, для нее в мире не было. Ей было суждено пережить бывшего мужа на долгих 35 лет.