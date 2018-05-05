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«Трое в лабиринте»: Иван Оганесян впервые встал на роликовые коньк
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«Трое в лабиринте»: Иван Оганесян впервые встал на роликовые коньк 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Когда в семье случается разлад, не стоит рубить с плеча и рвать многолетние отношения. Героине фильма «Трое в лабиринте» предстоит не только осознать свое предательство, но и научиться быть благодарной и полюбить снова. Премьеру детективной мелодрамы смотрите на телеканале «ТВ Центр» в пятницу, 11 мая, в 17:15.
После многих лет семейной жизни Регина (Ксения Буравская), закрутив роман со своим однокурсником, ныне музыкальным продюсером Романом Князевым (Андрей Журба), сообщает мужу Вадиму (Иван Оганесян) о необходимости развода. Вадим не против ухода Регины из семьи, но предлагает жене свои условия: не оформлять развод, и дочь Аня (Ева Кошевая) останется с ним. В пылу ссоры Регина заявляет, что Аня не его дочь, а, скорее всего, Романа, с которым пятнадцать лет назад она изменила мужу. И это докажет генетическая экспертиза. К удивлению жены, Вадим советует отказаться от этой идеи. Однако Регина хочет узнать, кто отец ее ребенка. Результаты анализов шокируют ее. Отцом Ани не может быть ни Вадим, ни Роман…
— Наш фильм о любви, и не только, — говорит режиссер Владимир Янощук. — Когда приходит настоящее испытание людей на прочность и нужно делать выбор, вот здесь и проявляется настоящая любовь. Или становится ясно, что это были просто слова…
Съемки фильма проходили летом 2017 года в Киеве. Самой юной актрисе было всего две недели — она сыграла новорожденную дочь главных героев.
Во время съемок эпизода в парке, где подросшая Аня вместе с отцом проводит время, у Ивана Оганесяна случился дебют.
— Как я понял, Иван впервые надел роликовые коньки, — улыбается режиссер. — И если поначалу я переживал, что артист вот-вот упадет, то потом понял: Оганесян не подведет! От дубля к дублю он чувствовал себя все уверенней. И, кажется, к окончанию съемок уже совсем освоился.
— В фильме есть несколько эпизодов, когда в кадре появляется такса, — продолжает Янощук. — Так вот, у собаки, снимавшейся у нас, были маленькие щенки. Ксения Буравская так прониклась, увидев малышей, что увезла одного из малышей с собой в Москву.
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