«Трое в лабиринте»: Иван Оганесян впервые встал на роликовые коньк

Когда в семье случается разлад, не стоит рубить с плеча и рвать многолетние отношения. Героине фильма «Трое в лабиринте» предстоит не только осознать свое предательство, но и научиться быть благодарной и полюбить снова. Премьеру детективной мелодрамы смотрите на телеканале «ТВ Центр» в пятницу, 11 мая, в 17:15.

После многих лет семейной жизни Регина ( Ксения Буравская ), закрутив роман со своим однокурсником, ныне музыкальным продюсером Романом Князевым ( Андрей Журба ), сообщает мужу Вадиму ( Иван Оганесян ) о необходимости развода. Вадим не против ухода Регины из семьи, но предлагает жене свои условия: не оформлять развод, и дочь Аня (Ева Кошевая) останется с ним. В пылу ссоры Регина заявляет, что Аня не его дочь, а, скорее всего, Романа, с которым пятнадцать лет назад она изменила мужу. И это докажет генетическая экспертиза. К удивлению жены, Вадим советует отказаться от этой идеи. Однако Регина хочет узнать, кто отец ее ребенка. Результаты анализов шокируют ее. Отцом Ани не может быть ни Вадим, ни Роман…

— Наш фильм о любви, и не только, — говорит режиссер Владимир Янощук . — Когда приходит настоящее испытание людей на прочность и нужно делать выбор, вот здесь и проявляется настоящая любовь. Или становится ясно, что это были просто слова…

Съемки фильма проходили летом 2017 года в Киеве. Самой юной актрисе было всего две недели — она сыграла новорожденную дочь главных героев.

Во время съемок эпизода в парке, где подросшая Аня вместе с отцом проводит время, у Ивана Оганесяна случился дебют.

— Как я понял, Иван впервые надел роликовые коньки, — улыбается режиссер. — И если поначалу я переживал, что артист вот-вот упадет, то потом понял: Оганесян не подведет! От дубля к дублю он чувствовал себя все уверенней. И, кажется, к окончанию съемок уже совсем освоился.

— В фильме есть несколько эпизодов, когда в кадре появляется такса, — продолжает Янощук. — Так вот, у собаки, снимавшейся у нас, были маленькие щенки. Ксения Буравская так прониклась, увидев малышей, что увезла одного из малышей с собой в Москву.