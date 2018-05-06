Первый фрагмент фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Смотри скорее!

Недавно стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова (48) о зарождении рока в Советском союзе вошел в программу Каннского кинофестиваля, который пройдет во Франции с 8 по 19 мая. Ну а премьера картины состоится только 7 июня.

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И вот, в Сети наконец появился первый отрывок «Лета». Напомним, фильм рассказывает о жизни русских рок-звезд, среди которых Виктор Цой . Правда, по информации Variety, это не совсем биография певца, а скорее история любовного треугольника между ним, его другом Михаилом Науменко (Майком) и женой Науменко Натальей. Роль Виктора Цоя досталась Тео Ю (37), Майка сыграет Рома Зверь (40) из группы «Звери», а Наталью, жену Майка, — Ирина Старшенбаум (26).

https://youtu.be/Yi3zTSl14bc

Кирилл Серебренников начал работать над картиной за месяц до задержания. С 22 августа 2017-го режиссер находится под домашним арестом по обвинению в хищении 68 млн, выделенных на театральных проект «Платформа».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-fragment-filma-kirilla-serebrennikova-leto-smotri-skoree/