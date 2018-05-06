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Владимиру Этушу — 96: свой день рождения артист проведет на сцене
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Владимиру Этушу — 96: свой день рождения артист проведет на сцене 

Мир24 6 мая 2018
Фото: Наш район Котловка
Народному артисту СССР Владимиру Этушу исполнилось 96 лет, сообщает «МИР 24».
По поводу своего возраста Этуш говорит, что моложе своих лет.
«Родился я в 1922 году, а мама, чтобы меня не убили на фронте, записала меня на год позже», — рассказал актер.
Первые заметные роли появились у артиста в конце 1960-х годов. После того как он сыграл товарища Саахова в фильме «Кавказская пленница», его стали считать своим жители кавказких республик. Потом была яркая эпизодическая роль в картине «Иван Васильевич меняет профессию». Для советских детей долгие годы Этуш оставался Карабасом-Барабасом.
Кроме комедийных ему удавались и трагические роли. В театре он играл Достоевского, Шекспира и Шоу. Однако все-таки в народ ушли фразы из знаменитых гайдаевских комедий.
Свой день рождения Владимир Этуш отметит на сцене родного театра имени Вахтангова. Сыграет главную роль в спектакле «Бенефис». Всего актер сейчас занят в четырех постановках.
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