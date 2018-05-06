Умерла актриса Елена Величко 

Российская актриса Елена Величко умерла в возрасте 32 лет, сообщает сетевое издание m24.ru.
Причину ее смерти не назвали.
Актриса снималась в кино с 1990 года, однако в основном она запомнилась не ролями в кинематографе, а работой на сцене Театра мимики и жеста.
Величко известна участием в фильме «Страна глухих» режиссера Валерия Тодоровского. Картину сняли по повести актрисы Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать».
Актриса театра мимики и жеста послужила прообразом Яи — глухой девушки танцовщицы, которая мечтала попасть в страну таких же людей, как она.