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Умерла актриса Елена Величко
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Умерла актриса Елена Величко 

Газета.Ru 36 минут назад
Российская актриса Елена Величко умерла в возрасте 32 лет, сообщает сетевое издание m24.ru.
Причину ее смерти не назвали.
Актриса снималась в кино с 1990 года, однако в основном она запомнилась не ролями в кинематографе, а работой на сцене Театра мимики и жеста.
Величко известна участием в фильме «Страна глухих» режиссера Валерия Тодоровского. Картину сняли по повести актрисы Ренаты Литвиновой «Обладать и принадлежать».
Актриса театра мимики и жеста послужила прообразом Яи — глухой девушки танцовщицы, которая мечтала попасть в страну таких же людей, как она.
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