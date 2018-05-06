Умерла актриса Елена Величко

Российская актриса Елена Величко умерла в возрасте 32 лет, сообщает сетевое издание m24.ru

Причину ее смерти не назвали.

Актриса снималась в кино с 1990 года, однако в основном она запомнилась не ролями в кинематографе, а работой на сцене Театра мимики и жеста.

Актриса театра мимики и жеста послужила прообразом Яи — глухой девушки танцовщицы, которая мечтала попасть в страну таких же людей, как она.