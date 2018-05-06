Лучшие роли Роберта Дауни-Младшего

Роберт Дауни Младший — один из самых любимых актеров современного зрителя. Он никогда не ускользает из кинокадра, как настоящий железный человек всегда в деле. Его участие в фильме обеспечивает проекту хорошие сборы в прокате, его одинаково любят и критики, и женщины. Сложно поверить, но Дауни-Младшему уже немного за 50, а он по-прежнему остается одним из главных секс-символов Голливуда. Киноафиша разбиралась, за что мы любим Роберта Дауни мл.

Кадр из фильма «Чаплин»

Воплотить образ реально существующего человека — очень ответственная задача. Если все сложится успешно, можно не сомневаться в перспективном будущем, если нет — карьера может быть закончена. Роберт Дауни-Младший справился с ролью величайшего Чаплина мастерски. Многосторонняя личность гения немого кино открыла невероятные возможности молодому артисту. И он смог воспользоваться этим в полной мере и сыграть большой талант, проявив свой собственный. Профессиональное сообщество высоко оценило перевоплощение Дауни-Младшего, в этот год он получил британский аналог «Оскара» — «Бафту» и был номинирован и на саму премию американской киноакадемии в категории «Лучшая мужская роль».

Кадр из фильма «Солдаты неудачи»

Через 16 лет после первой номинации на «Оскар» Роберт Дауни-Младший представлен в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за комедийный боевик «Солдаты неудачи». Очень неплохо для фильма, слоган которого звучит как: «Они сражались за „Оскар“», впрочем, в этой схватке одержать победу не удалось. Зато Дауни-Младший закрепил за собой звание мастера перевоплощений. Да-да, этот странный тип на кадре — он!

В том же 2008 году на экраны выходит первый фильм киновселенной Marvel — «Железный человек». Сыграв главную роль в этой картине, Дауни Младший становится любимцев миллионов людей по всему миру. Актер обогатил серию фильмов Marvel своим природным обаянием и харизмой. Его герой — гениальный инженер Тони Старк вновь появился на экранах кинотеатров — с 3 мая в новой части «Мстителей» — «Мстители: Война бесконечности».

Еще один заведомо успешный проект с Дауни-Младшим — это «Шерлок Холмс» 2009 года выпуска. Фильм Гая Ричи не потерялся на волне популярности одноименного сериала BBC и смог заявить о себе как о самостоятельной интерпретации приключений легендарного сыщика. Дауни-Младший придал роли особенную пикантность: еще никогда Шерлок Холмс не выглядел так брутально! С нетерпением ждем третью часть.

Нечасто Дауни-Младший появляется в драматических ролях, но, если такое случается, фильм априори приковывает к себе внимание общественности. «Судья» Дэвида Добкина — кино достаточно шаблонное, но блистательный дуэт Дауни-Младшего и Роберта Дювалла спасает ситуацию. Они талантливо взаимодействуют друг с другом в кадре, и отлично передают всю сложность жизненных обстоятельств, произошедших с их героями.

Роберт Дауни Младший еще и тот актер, которого можно узнать из тысячи по мимике, его лицо — это блуждающий по интернету мем, подходящий к любой жизненной ситуации. Дауни-Младший — настоящий любимец народа, всех на свете интересуют подробности его личной жизни, начиная от сантиметров роста и заканчивая фотографиями жены. Такая популярность обусловлена многолетней работой на просторах кинематографа, за годы в котором Дауни-Младший, кажется, стал только лучше.