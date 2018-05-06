Что думает врач о медицинских сериалах

«Доктор Хаус» (2004—2012)

Фото: tvdaily.com — У меня своя история с сериалом «Доктор Хаус». В то время, когда сериал шёл на телеэкране, первый просмотр вызвал откровенное отвращение. Было это в студенческие годы. Ещё большее отвращение возникло тогда, когда я узнал, что сериал нравится нашим студенческим «любимчикам». Причина неприязни в том, что к настоящей работе врача действия, происходящие в сериале, не имеют практически никакого отношения. Спустя годы я как-то вдруг увлёкся сериалом, посмотрел все серии. Хорошие актёры, хорошая сюжетная линия. Может быть, клинический подход, который использует герой фильма и его команда, идеален для постановки диагноза и назначения правильного и своевременного лечения, но для реальной жизни это, скорее всего, фантазия.

Особенно что касается проб на химикаты. Это довольно узкая отрасль медицины, связанная с токсикологией и профпатологией. Широко анализы на токсины не распространены. Подход, отражённый в сериале, на практике реализуется путём создания консилиумов врачей различных специальностей. Не бывает специалистов, которые знают всё и вся. Такому нигде не учат. К тому же для ведения практики по определённой специализации нужен определённый сертификат. То есть лечение всех больных по всем заболеваниям без наличия сертификата, позволяющего делать это, незаконно. А чтобы получить сертификат, нужно отучиться минимум год-два. Таким образом, герои сериала должны были потратить несколько десятков лет, чтобы заниматься всем тем, чем они занимаются. Но всё же я бы порекомендовал сериал как медикам (для расширения кругозора), так и людям, не связанным с этой профессией.

«Клиника» (2001—2010)

Фото: tvdaily.com — Может быть, чтобы понять великий замысел авторов сериала, надо посмотреть много серий. На меня фильм большого впечатления не произвёл. Харизматичный доктор Кокс, остальные — исполнители средней руки. Актёры в медицинской одежде разыгрывают незамысловатые сценки. Чем-то напоминает пародию на пародию. Конечно, подготовка врача, в частности хирурга, — дело ответственное и не скоротечное. И это хорошо подметили авторы. То же самое и в отношении к трупам для вскрытия. Но реализовано это очень банально, например, эпизод с поеданием бутерброда в морге. Совсем не смешно и избито. Кажется, нужно сделать акцию и дать возможность каждому хоть раз в жизни поесть в морге — это ужасно и омерзительно.

«Интерны» (2010—2016)

Фото: vokrug.tv — Этакая смесь «Клиники» с «Доктором Хаусом» в российском варианте. Но «Клиники» больше. Российские актёры с понятным российским юмором — такой вариант «для своих». Хорошая подборка актёров. Смешно, харизматично. Но кроме вечной истории с дежурствами, медицины мало. Посмотреть можно, но по настроению.

«Доктор Эмили Оуэнс» (2012—2013)

Фото: kinobym.net — Весёлый сериал о докторе Эмили. Вариант «Клиники» и «Интернов», но с глубоким смыслом. Хорошо показано становление врача, неуверенность в самом начале работы, взятие на себя ответственности, интриги между врачами и ординаторами. Есть какая-то наивность, но довольно светлая. Рекомендую!

«Больница Никербокер» (2014-2015)

Фото: tvdaily.com — Красивые декорации, приятно смотреть на картинку со старинной мебелью, одеждой, комнатами. Исторический драматизм, развитие медицины и так далее. Но при первом просмотре всё это больше похоже на замысел, чем на качественную реализацию. На деле выглядит гротескно и затянуто. Эпизод, в котором доктор Тэкери делает себе операцию, вызывает отвращение. Может быть, такие моменты и имели место при становлении медицины. Например, хирург М. Л. Рогозов сам себе удалил аппендикс, С. С. Юдин впервые перелил кровь от трупа живому человеку.

Но технически события, описанные в серии, невозможны. Например, при операциях на кишечнике спинномозговая анестезия не используется в моноварианте, а всегда в комбинации с эндотрахеальным наркозом. В противном случае такая операция была бы невыносимо болезненной. Не знаю, оказывает ли кокаин общее воздействие при его введении в спинномозговой канал или эпидуральное пространство, но о таком воздействии можно было бы подумать. При ишемии кишки, а в особенности нескольких её участках, возникают нестерпимые боли в животе, быстро развивается перитонит, интоксикация и смерть. Доктор Тэкери с такой проблемой спокойно гуляет, как будто он практически здоров. Сама операция, которую он делает, в принципе неосуществима. Нельзя вспороть себе махом живот через все слои. Лапаротомия осуществляется послойно, чтобы не повредить внутренние органы и не вызвать выраженное кровотечение. Отсечение поражённой кишки тоже не делается без предварительного наложения зажимов и перевязки сосудов. Кроме этого, чтобы добраться до самых глубинных структур брюшной полости, необходимы большие ранорасширители, помощь минимум одного, а лучше двух ассистентов. При развитии кровотечения из крупного сосуда, а в особенности из аорты, как это показано в фильме, самостоятельно и в таких условиях сделать ничего невозможно.

«Сестра Джеки» (2009—2015)

Фото: tvdaily.com — Сериал про медсестру-наркоманку, которая зашивается на работе, хотя ходит по практически пустой больнице. И вообще, многие сотрудники больницы — это наркоманы, и их, возможно, покрывает руководство. Вот и вся суть при первом просмотре. В России все сотрудники проходят обязательное освидетельствование у психиатра и нарколога (делают анализы на наркотики и алкоголь). В фильме показывают, что Джеки нюхает героин или кокаин, хотя речь идёт о краже наркотиков на работе. В медицине используются растворы наркотических средств, а не порошки.

«Части тела» (2003—2010)

Фото: tvdaily.com — Актёры в некоторых эпизодах во время операции в медицинской одежде, но без масок, что недопустимо. В другом эпизоде — в масках, но непонятно, что они делают с ребёнком. На вид это не пластическая коррекция ран и рубцов, а их бессистемное расковыривание. Или эпизод с японским порноактёром: невозможно выполнить коррекцию рубца после срединной стернотомии, не оставив следа. В фильме результат такой, как будто ничего и не было. Отношение к медицине на бытовом уровне.

«Скорая помощь» (1994—2009)

Фото: tvdaily.com — Классический сериал про медицину с хорошим актёрским составом, хорошей сюжетной линией и адекватной медицинской картиной. Конечно, первые сезоны лучшие, потом уже немного надоедает. Но всё равно я бы поставил этот сериал на первое место. Смотрел его с первых выходов на экран, когда ещё был школьником. Может быть, отчасти он повлиял на моё решение в выборе профессии.

«Анатомия страсти» (2005— …)

Фото: tvdaily.com — Хороший сериал, напоминающий «Скорую помощь». Есть и сюжетная линия, и здравый медицинский смысл. Для любителей мелодрам — самое то! Хотя и тут не обошлось без доли преувеличений. Конечно, в обучении врачей должен быть игровой момент, и сейчас создаются симультационные центры, в которых на реалистичных мулежах можно оттренировать множество практических навыков. Но в фильме тренинг по реанимации превращается в какое-то безумие. В конце, правда, открывается причина — это профессиональное выгорание женщины-инструктора, проводившей тренинг. Но в целом, на мой взгляд, авторы перестарались.

«Записки юного врача» (2012-2013)

Фото: justwatch.com — Ни разу не смотрел « Гарри Поттера ». Думаю, не буду смотреть и «Записки юного врача». Для любителей истории сойдёт, как и «Больница Никербокер». Только классом пониже. Очередная история о докторе-наркомане, который не может расстаться со шприцем. Вроде как по Булгакову, но вроде как и нет. Посмотреть можно, но только ради картинки, ну и пары забавных моментов. Статьи по теме 7 лучших сериалов 2017-го, которые стоит посмотреть на каникулах 7 лучших сериалов о спорте

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