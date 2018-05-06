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«Кремлевская стража». Смотрите 7 мая документальный фильм телеканала «МИР»
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«Кремлевская стража». Смотрите 7 мая документальный фильм телеканала «МИР» 

Мир24 2 часа назад
Солдаты Президентского полка обеспечивают безопасность Кремля и первых лиц государства. Уникальная воинская часть особого назначения — «визитная карточка» России. Они — в центре главных событий страны, они присутствуют на официальных приемах и встречают главу государства.
Что нужно знать, чтобы защищать президента? И что нужно преодолеть, чтобы охранять пост «номер один»? Вся жизнь кремлевского солдата от подъема до отбоя — в документальном фильме телеканала «МИР», который выйдет в эфир 7 мая в 7:15. Не пропустите!
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