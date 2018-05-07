Анна Михалкова признана лучшей актрисой

Этого звания актрисаудостоилась на престижном международном фестивале сериалов Series Mania во Франции.

Актриса получила приз за главную роль в сериале Бориса Хлебникова «Обычная женщина», который стартует в эфире ТВ-3 этой осенью.

Александра Бортич, Аглая Тарасова и Татьяна Догилева. Он стал первым в истории фестиваля Series Mania российским сериалом, включенным в основной конкурс. Международная премьера пилотной серии прошла в Лилле 29 апреля. Съёмки остальных серий продолжаются в Москве в настоящий момент. В проекте также принимают участие артисты Евгений Гришковец

— Этот приз стал неожиданностью, но, конечно, приятной. Я считаю, что это не только моя премия — это приз всей нашей большой съёмочной группы во главе с режиссёром Борисом Хлебниковым и продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым , благодаря которым этот проект стал возможен. Такая роль — это огромный подарок любому актеру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он дает возможность всей группе почувствовать себя сотворцами, соавторами. И я думаю, что ему самому интересно работать над этим проектом, в первую очередь, как над большим произведением, в которое можно многое вложить. У Бориса Хлебникова есть свой почерк, и он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах.

Драма с детективным сюжетом и элементами чёрного юмора, «Обычная женщина» расскажет историю 39-летней москвички Марины, которая в свободное от основной работы и заботы о семье время, втайне от дочерей и мужа содержит бордель. За этой экстравгантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на свои плечи ответственность за семью — и не знающей, как ей дальше справляться с этим грузом.

Series Mania — популярный международный смотр сериалов, который в этом году прошёл во Франции уже в 9-й раз. В его основном конкурсе наряду с картиной из России участвовали лучшие проекты со всего мира, включая комедию «Американка» (American Woman) с участием Алисии Сильверстоун и Мины Сувари, а также сериалы из Израиля, Дании, Великобритании, Франции, Италии и Австралии. В Лилле также прошли премьерные показы продолжений популярных сериалов — сайфай-триллера «Мир дикого запада» от HBO и скандинавского детектива «Мост». В программе фестиваля традиционно принимают участие работы известных зарубежных телеканалов и медиакомпаний: CBS , CBS All Access, Amazon Video, BBC One и другие.

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