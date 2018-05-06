Главный сериал осени. Не пропусти!

В Лилле прошел ежегодный фестиваль сериалов Series Mania. И «Обычная женщина», в котором главную роль сыграла Анна Михалкова (43), стал первым проектом из России, представленным в конкурсной программе.

https://www.youtube.com/watch?v=jHnAGBh7-PY И вот, вчера стало известно, что Михалкова взяла награду в номинации «Лучшая женская роль».

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Кстати, премьера сериала состоится на канале ТВ-3 уже этой осенью. Ждем!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnyj-serial-oseni-ne-propusti/