Главный сериал осени. Не пропусти! 

В Лилле прошел ежегодный фестиваль сериалов Series Mania. И «Обычная женщина», в котором главную роль сыграла Анна Михалкова (43), стал первым проектом из России, представленным в конкурсной программе.
Это история о владелице цветочного магазина, которая втайне от близких содержит бордель. В сериале также сыграли Аглая Тарасова (24), Александра Бортич (23) и Евгений Гришковец (51).
https://www.youtube.com/watch?v=jHnAGBh7-PY И вот, вчера стало известно, что Михалкова взяла награду в номинации «Лучшая женская роль».
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Кстати, премьера сериала состоится на канале ТВ-3 уже этой осенью. Ждем!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/glavnyj-serial-oseni-ne-propusti/