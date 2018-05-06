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Бен Аффлек провожает своего сына на бейсбольную игру (фото)
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Бен Аффлек провожает своего сына на бейсбольную игру (фото) 

Журнал ОК! 2 часа назад
Бен Аффлек был замечен провожающим своего сына Сэмуеля на бейсбольный матч. Актер отдыхал после съемок предстоящего фильма «Тройная граница», которые проходили на Гавайях. Дата выхода картины назначена на 2019 год. Известно, что в фильме снялись Бен Аффлек, Чарли Ханнэм и Оскар Айзек.
Счастливый отец довел сына до игрового поля, а затем сел на лужайку, чтобы посмотреть игру. Было видно, как актер гордился Сэмуелем и старался запечатлеть самые ответственные моменты на свой телефон.
У Бена и его бывшей жены Дженнифер Гарнер есть трое детей — 6-летний Сэмуель, 12-летняя дочь по имени Вайолет и 9-летняя Серафина. Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей.
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