Бен Аффлек провожает своего сына на бейсбольную игру (фото)

Оскар Айзек. Бен Аффлек был замечен провожающим своего сына Сэмуеля на бейсбольный матч. Актер отдыхал после съемок предстоящего фильма «Тройная граница», которые проходили на Гавайях. Дата выхода картины назначена на 2019 год. Известно, что в фильме снялись Бен Аффлек, Чарли Ханнэм

Счастливый отец довел сына до игрового поля, а затем сел на лужайку, чтобы посмотреть игру. Было видно, как актер гордился Сэмуелем и старался запечатлеть самые ответственные моменты на свой телефон.