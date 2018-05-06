«Мстители» побили рекорд «Звездных войн» по кассовым сборам

Издание отмечает, что рекорд был установлен до старта проката в ряде стран. Так, например, в Китае показ «Мстителей» стартует лишь 11 мая.

Предыдущий рекорд установила лента «Звездные войны: Пробуждение силы», которая собрала миллиард за 12 дней. Всего эту отметку преодолели 34 фильма.

Ранее фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой картиной в истории по выручке, полученной в первые выходные после премьеры. Тогда сборы блокбастера составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов — на территории США.