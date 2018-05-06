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«Мстители» побили рекорд «Звездных войн» по кассовым сборам
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«Мстители» побили рекорд «Звездных войн» по кассовым сборам 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: dp.ru
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фильм «Мстители: война бесконечности» установил новый рекорд, собрав миллиард долларов в прокате всего за 11 дней, сообщает The Hollywood Reporter.
Издание отмечает, что рекорд был установлен до старта проката в ряде стран. Так, например, в Китае показ «Мстителей» стартует лишь 11 мая.
Предыдущий рекорд установила лента «Звездные войны: Пробуждение силы», которая собрала миллиард за 12 дней. Всего эту отметку преодолели 34 фильма.
Ранее фильм «Мстители: война бесконечности» стал самой кассовой картиной в истории по выручке, полученной в первые выходные после премьеры. Тогда сборы блокбастера составили 630 миллионов долларов, из них 250 миллионов — на территории США.
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