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Ума Турман рассказала, что была бы рада вновь поработать с Квентином Тарантино
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Ума Турман рассказала, что была бы рада вновь поработать с Квентином Тарантино 

Журнал ОК! 48 минут назад
В недавнем интервью Ума Турман рассказала о том, что чуть не погибла на съемках фильма «Убить Билла» из-за того, что режиссер отказался от каскадера. Теперь актриса заявила, что готова вновь работать с Квентином Тарантино.
Актриса добавила, что, если бы режиссер пригласил ее сняться в любом своем фильме, она бы без раздумий согласилась, несмотря на то, что в февральском интервью The New York Times Ума Турман рассказала о том, что Тарантно заставлял ее делать сложные трюки на съемочной площадке, которые угрожали ее жизни. Режиссер душил свою музу цепью, плевал в лицо и чуть не отправил на тот свет, посадив за руль неисправного автомобиля. В итоге Турман попала в аварию. Правда, после этого ржиссер признался, что заставлять актрису делать этот элемент было самой большой ошибкой в его жизни.
«Да, у нас часто были разногласия, но я знаю его уже 25 лет. Да, у нас были трагедии, но вы не можете стереть это из истории. Это бы стерлось, если бы я умерла в той аварии. Он очень талантливый человек и я готова поработать с ним еще раз», — заявила Ума Турман.
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