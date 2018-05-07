Ума Турман согласна снова сниматься у Квентина Тарантино после автокатастрофы

Актриса получила травму шеи и колена в аварии на съемках фильма «Убить Билла» (2003). Тарантино убедил Турман в том, что она должна сесть за руль машины самостоятельно, без участия дублерши, в результате чего актриса, активно протестовавшая против самостоятельного вождения, врезалась в дерево и серьезно пострадала.

Сейчас Турман говорит, что 25 лет творческих отношений с Тарантино нельзя свести к одному этому инциденту. «Я понимаю его, и если бы он написал для меня шикарную роль, и мы бы договорились обо все, я бы согласилась на съемки», — поделилась актриса.

Ранее Квентин Тарантино заявлял, что авария с участием Турман — это одно из событий, о которых он сожалеет более всего в жизни.