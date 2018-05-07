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Ума Турман согласна снова сниматься у Квентина Тарантино после автокатастрофы
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Ума Турман согласна снова сниматься у Квентина Тарантино после автокатастрофы 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
48-летняя актриса Ума Турман в беседе с Entertainment Weekly призналась, что она бы согласилась снова сняться у режиссера Квентина Тарантино.
Актриса получила травму шеи и колена в аварии на съемках фильма «Убить Билла» (2003). Тарантино убедил Турман в том, что она должна сесть за руль машины самостоятельно, без участия дублерши, в результате чего актриса, активно протестовавшая против самостоятельного вождения, врезалась в дерево и серьезно пострадала.
Сейчас Турман говорит, что 25 лет творческих отношений с Тарантино нельзя свести к одному этому инциденту. «Я понимаю его, и если бы он написал для меня шикарную роль, и мы бы договорились обо все, я бы согласилась на съемки», — поделилась актриса.
Ранее Квентин Тарантино заявлял, что авария с участием Турман — это одно из событий, о которых он сожалеет более всего в жизни.
В течение многих лет продюсер Miramax Харви Вайнштейн отказывался предоставить Уме Турман запись несчастливого дубля. Уже после скандала с разоблачением Вайнштейна как «сексуального хищника», домогавшегося множества актрис и других работниц Голливуда, Тарантино нашел пленку и передал ее Турман.
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