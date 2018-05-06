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«Считаете, кругом все тупые?»: Хабенский затеял перепалку со зрительницей
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«Считаете, кругом все тупые?»: Хабенский затеял перепалку со зрительницей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Актер и режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский участвовал в пресс‐показе картины в Санкт‐Петербурге в воскресенье, 6 мая. Одна из зрительниц задала Хабенскому вопрос, который вывел его из себя. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Женщина решила узнать, как, автор фильм планирует достучаться до «публики, которая пришла с попкорном». В качестве примера она привела свою персону, «подготовленного зрителя».
Актер, недоумевая, встал со своего места. На вопрос Хабенского о том, что волнует зрительницу и понимает ли она, кто ее окружает, женщина ответила, что просто хочет, что бы «до них это тоже дошло». Актер не выдержал.
Вы что, думаете тупые люди рядом с вами живут? О чем ваш вопрос? Я реагирую так живо, потому что мне кровно интересен ваш вопрос. Что вас волнует?
— Константин Хабенский.
Незадачливая оппонентка пояснила, что волнует ее «шум попкорна во время фильма».
«Вы завязаны-как-то с попкорном, С продажами?», — недоумевал режиссер.
Женщина попыталась перескочить на другой вопрос, что еще сильнее раскалило артиста.
Почему вы думаете, что вы более чутки, чем поколение, которое раньше вас, которое пришло?
— Константин Хабенский.
Актер призвал всех присутствующих в зале заботиться о подрастающем поколении и отечественном кинематографе, направляя их на «предельно понятные» ориентиры.
Мы так боимся всего. Любим Голливуд. Любим черт знает что. Давайте говорить о поколении, которое мы выращиваем, которое будет о нас заботиться. Думать о чем и с кем мы общаемся
— Константин Хабенский.
Художественный фильм Константина Хабенского «Собибор» должен быть показан в широком прокате в США, чтобы углубить знания об истреблении евреев, считает специальный посол Госдепартамента по проблемам холокоста Томас Яздгерди.
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