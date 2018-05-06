«Мир, май, отдых». Как звезды отметили Первомай

«МИР 24» собрал самые яркие моменты из жизни российских знаменитостей. Чем звезды занимались всю неделю, какие новые фотографии выложили и какие светские мероприятия посетили?

Для кого-то «Мир! Труд! Май!», а для кого-то — возможность лишний раз съездить на отдых. Многие российские звезды решили провести майские праздники за границей. Валерия и Иосиф Пригожин посетили сразу две страны. Вначале они прилетели в Италию, а затем во Францию, чтобы отметить день рождения близкого друга. Там же оказалась и продюсер Яна Рудковская . Она отвезла сына Сашу во французский «Диснейленд», а заодно и сама сфотографировалась на фоне местных красот. А вот певец Сергей Жуков со своей семьей отправился в путешествие по Америке. «Счастливы вместе…», — подписал он общую фотографию, сделанную в Лос-Анджелесе.

Поп-король Филипп Киркоров в эти дни отмечал не только Первомай, но и свой 51-й день рождения. Шумную гулянку король эстрады устроил на берегу Атлантического океана в Лиссабоне.

Из грязи в князи

Эти звезды сделали себя сами

На празднике у Киркорова были, в основном, коллеги по шоу-бизнесу, среди них Сергей Лазарев Александр Рыбак . За день до этого поп-короля очень трогательно поздравили с днем рождения дети. Сын Мартин и дочка Алла-Виктория записали видеообращение.

А вот режиссеру Тимуру Бекмамбетову в эти дни совсем не до отдыха, ему приходится ходить по судам. А все из-за Харви Вайнштейна , который после обвинений в домогательствах объявил о банкротстве своей киностудии. Дело в том, что Бекмамбетов и Вайнштейн вместе продюсировали фильм «Война токов». Лента рассказывает об ученом Томасе Эдисоне, в главной роли Бенедикт Камбербэтч . Фильм «Война токов» должен был выйти в прокат еще в ноябре 2017 года, однако из-за скандала релиз был отменен.

Сейчас все имущество Вайнштейна находится под арестом, в том числе и эта картина. Она может уйти с молотка, но Бекмамбетов подал прошение в суд с просьбой заблокировать продажу фильма. Харви Вайнштейн должен российскому продюсеру 800 тысяч долларов. Заплатит ли? Поживем-увидим.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ