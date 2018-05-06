Новая часть «Мстителей» собрала $1 млрд за рекордные 11 дней

Фильм «Мстители: Война бесконечности» собрал $1 млрд всего за 11 дней проката, установив тем самым новый рекорд, сообщает издание The Hollywood Reporter. Он стал 34-м по счету фильмом, преодолевшим отметку в $1 млрд

Предыдущий рекорд установила картина «Звездные войны: Пробуждение силы» — она собрала $1 млрд за 12 дней. При этом издание отмечает, что новая часть «Мстителей» установила рекорд еще до начала проката в ряде стран. В частности, в Китае показ «Мстителей» стартует лишь 11 мая.

«Мстители: война бесконечности» уже превзошел множество фильмов о супергероях. В четверг он превысил все мировые сборы «Человека-паука-3» ($890,9 млн), «Человека-паука: возвращение домой» ($880,2 млн), «Бэтмена против Супермена: на заре справедливости» ($873,6 млн) и «Стражей галактики-2» ($ 863,8 млн).

В настоящий момент по общему объему сборов лидируют картины «Аватар» ($2,79 млрд) и «Титаник» ($2,19 млрд).