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Сталлоне приступит к съемкам пятой части «Рэмбо»
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Сталлоне приступит к съемкам пятой части «Рэмбо» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны, сообщает издание Deadline.
По данным издания, Сталлоне сейчас изучает сценарий, ориентировочно дата начала съемок назначена на сентябрь этого года. Продюсером ленты выступит Ави Лернер, который спродюсировал четвертую часть истории.
В пятой части франшизы дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.
Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.
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