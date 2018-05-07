Сталлоне приступит к съемкам пятой части «Рэмбо»

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны, сообщает издание Deadline.

По данным издания, Сталлоне сейчас изучает сценарий, ориентировочно дата начала съемок назначена на сентябрь этого года. Продюсером ленты выступит Ави Лернер , который спродюсировал четвертую часть истории.

В пятой части франшизы дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.

Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.