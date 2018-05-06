Сталлоне сыграет в фильме «Рэмбо 5»

Съемки ленты, по предварительной информации, начнутся в сентябре этого года.

Сильвестр Сталлоне вернется к образу Джона Рэмбо и снимется в пятой части одной из самых популярных в мире франшиз. Об этом сообщает издание Deadline.

По информации портала, сценарий к ленте напишет сам актер, а продюсером фильма будет Ави Лернер , работавший над другой франшизой с участием Сталлоне — «Неудержимые», а также картинами «Обитель проклятых», «Техасская резня бензопилой 3D», «Франкенштейн» и «Что скрывает ложь».

Съемки ленты, по предварительной информации, начнутся в сентябре этого года. Кого назначат режиссером ленты, пока не ясно.

Первый фильм франшизы «Рэмбо» — «Первая кровь» вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения — в 1985, 1988 и 2008 годах.