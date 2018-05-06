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Сталлоне сыграет в фильме «Рэмбо 5»
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Сталлоне сыграет в фильме «Рэмбо 5» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Съемки ленты, по предварительной информации, начнутся в сентябре этого года.
Сильвестр Сталлоне вернется к образу Джона Рэмбо и снимется в пятой части одной из самых популярных в мире франшиз. Об этом сообщает издание Deadline.
По информации портала, сценарий к ленте напишет сам актер, а продюсером фильма будет Ави Лернер, работавший над другой франшизой с участием Сталлоне — «Неудержимые», а также картинами «Обитель проклятых», «Техасская резня бензопилой 3D», «Франкенштейн» и «Что скрывает ложь».
Съемки ленты, по предварительной информации, начнутся в сентябре этого года. Кого назначат режиссером ленты, пока не ясно.
Первый фильм франшизы «Рэмбо» — «Первая кровь» вышел на экраны в 1982 году. Впоследствии было снято еще три продолжения — в 1985, 1988 и 2008 годах.
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