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Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо»
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Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма «Рэмбо». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового «Рэмбо».
Как отмечается, действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.
Ранее сообщалось, что Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника киногерою Рокки, роль которого он исполнил в молодости.
Памятник расположен в Филадельфии, где и снимался фильм.
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