Сталлоне вновь сыграет «Рэмбо»

Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части фильма «Рэмбо». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Сталлоне также будет сценаристом картины, а возможно выступит и в роли режиссера нового «Рэмбо».

Как отмечается, действия фильма будут происходить в Мексике, где главный герой будет бороться против крупного наркокартеля.

Ранее сообщалось, что Сталлоне поучаствовал в открытии мемориальной доски на пьедестале памятника киногерою Рокки, роль которого он исполнил в молодости.

Памятник расположен в Филадельфии, где и снимался фильм.