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Фильм «Мстители: война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам
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Фильм «Мстители: война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Картина «Мстители: война бесконечности» собрала в прокате 1 миллиард долларов за 11 дней и установила мировой рекорд по кассовым сборам, сообщает Газета.ru.
«Кинофильм о супергероях «Мстители: война бесконечности» установил мировой рекорд, собрав в прокате миллиард долларов за 11 дней», — говорится в сообщении.
При этом фильм побил рекорд до того, как прокат фильма стартовал в некоторых странах. К примеру, в Китае кинокартину впервые покажут 11 мая.
До этого рекорд по самым быстрым сборам миллиарда долларов принадлежал фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал данную сумму за 12 дней. В общей сложности эту отметку преодолели 34 фильма.
Ранее «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по кассовым сборам за сутки: в день премьеры зрители купили билетов на 630 миллионов долларов.
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