Фильм «Мстители: война бесконечности» побил мировой рекорд по сборам

Картина «Мстители: война бесконечности» собрала в прокате 1 миллиард долларов за 11 дней и установила мировой рекорд по кассовым сборам, сообщает Газета.ru

«Кинофильм о супергероях «Мстители: война бесконечности» установил мировой рекорд, собрав в прокате миллиард долларов за 11 дней», — говорится в сообщении.

При этом фильм побил рекорд до того, как прокат фильма стартовал в некоторых странах. К примеру, в Китае кинокартину впервые покажут 11 мая.

До этого рекорд по самым быстрым сборам миллиарда долларов принадлежал фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», который собрал данную сумму за 12 дней. В общей сложности эту отметку преодолели 34 фильма.

Ранее «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по кассовым сборам за сутки: в день премьеры зрители купили билетов на 630 миллионов долларов.