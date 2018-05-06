Шарлиз Терон появилась на премьере фильма «Талли» в странном образе

Голливудская актриса и модель, которую многие поклонники считают настоящим воплощением красоты и стиля, Шарлиз Терон очень удивила окружающих, когда появилась на премьере фильма со своим участием «Талли» в откровенно молодежном образе.

Известная американская актриса Шарлиз Терон, кажется, совсем не меняется с годами, по-прежнему радуя поклонников своей красотой и фигурой. Однако даже это не оправдало ее в глазах некоторых интернет-пользователей, которых до глубины души потряс один из ее последних образов, выбранный ею для появления на премьере фильма «Талли».

42-летняя голливудская дива позировала перед сотнями фотокамер в весьма необычном, местами даже бунтарском наряде. На звездной блондинке красовалась клетчатая юбка и ботфорты с ярко-красной подошвой от Dior, довольно смелый, с точки зрения возраста, топ с оригинальным принтом, кокетливо выглядывал из-под единственной «взрослой вещи» в облике Терон — серого жакета, небрежно накинутого на плечи. Завершила явно молодежный образ актрисы ярко-красная помада, идеально подобранная в тон обувной подошве.

«Что-то она не очень выглядит… Слишком молодежно» «И эта туда же! Все хорошо в свое время! К чему эта юбочка, как у китайских школьниц?!» «Ужас… Нормальные платья уже не почете?» «Руки оторвать ее стилисту! Смешной вид», — делились впечатлениями в сети разочарованные фанаты Шарлиз. Напомним, что в трагикомедии «Талли» 42-летняя Шарлиз Терон предстанет перед зрителев в роли беременной женщины, которая уже воспитывает двоих детей. Ради получения этой роли актрисе пришлось набрать более 20 килограммов, которые она уже успела сбросить.

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