Бесподобный мистер Андерсон

Гений кино, который любит постоянство во всём.

Найти современного режиссёра с более узнаваемым авторским стилем, чем у Уэса Андерсона, сложно: его своеобразное чувство юмора, любовь к старомодным декорациям, кукольной анимации и винтажной цветовой палитре знакомы многим. Отличаются работы Андерсона и стандартным набором тем и типичных персонажей, вдохновение для которых он берет из собственной биографии.

Родился Андерсон в городе Хьюстон, штат Техас в простой американской семье: его отец работал управляющим в PR-компании, а мать была археологом. Но в полном составе семья продержалась недолго — когда Уэсу было восемь лет, его родители развелись. Сам режиссёр неоднократно называл это событие переломным моментом в своей жизни и жизни своих братьев Мэла и Эрика

С этим сложно поспорить, ведь разделение семьи стало одной из основных тем его фильмов и в целом послужило толчком для начала съёмок кино: пытаясь справиться с разводом родителей, Уэс зачитывался книгами и в какой-то момент захотел создавать собственные истории. Для этого он взял за отцовскую камеру Yashica и начал снимать мини-фильмы, актёрами в которых были он сам, его братья и друзья.

Иллюстрация детства братьев Андерсонов, нарисованная Эриком Андерсоном для журнала «Texas Monthly»

Своё новое увлечение Андерсон реализовывал не только дома: он активно участвовал в жизни школьного театрального кружка как актёр и постановщик пьес. Большая часть его детских работ основывалась на прочитанных им книгах: Андерсона с самого детства увлекала возможность претворить любимые истории в жизнь.

После окончания школы Андерсон переехал в Остин, чтобы изучать философию в университете Техаса. Там он познакомился со своим другом и постоянным кинопартнёром Оуэном Уилсоном . Встретились они случайно на курсе драматургии, при этом во время занятий ни первый, ни второй практически никогда не участвовали в дискуссиях и не разговаривали друг с другом. Общение Андерсона и Уилсона началось позже, когда они снова случайно столкнулись в одном из коридоров университета и, начав разговор, поняли, что их связывают общие интересы, один из которых — кино.

Специализацией Андерсона в университете была философия, а Уилсона — английский язык

Подружившись, они решили стать соседями и сняли квартиру, в которой их ждал неприятный сюрприз — одно из окон никак не закрывалось, при этом хозяин жилья не реагировал на сообщения Андерсона и Уилсона. Тогда друзья решили повлиять на него при помощи закона: сымитировали ограбление, «украли» у себя несколько вещей и сообщили об этом в полицию. Ничем хорошим это не закончилось, и хозяин квартиры только посмеялся над их глупой затеей. Зато эта история вдохновила Андерсона и Уилсона на написание сценария их первого короткометражного фильма «Бутылочная ракета».

«Бутылочная ракета» (1994)

Фильм сначала почти никому не понравился, и организаторы всех фестивалей отказывали Андерсону в показе его дебюта. Но в итоге «Бутылочная ракета» всё же попала на Sundance: протолкнуть фильм туда помог сценарист Л. М. Кит Карсон, друг семьи Андерсон. На фестивале талант молодого режиссёра заметил продюсер Джеймс Л. Брукс («Симпсоны») и решил помочь ему превратить тринадцатиминутную ленту в полноценный фильм, для этого Брукс обратился к Columbia Pictures и добыл для проекта 5 миллионов долларов.

Джеймс хотел добавить фильму местного цвета, для этого он приехал к нам в квартиру и был в шоке от тех условий, в которых мы жили. Он наверное подумал: «Если я не помогу сделать этот фильм, что станет с этими ребятами?»

Уже во время работы над «Бутылочной ракетой» Андерсон начинает использовать несколько своих классических приёмов. Так, здесь впервые появляется его типичная слоу-моушен сцена, кадры в которой начинаются с обычной скорости и лишь потом замедляются. Чтобы создать такой эффект, режиссёр пользуется техникой ускоренной съёмки.

Слоу-моушен Андерсон применяет в каждом фильме, но всего в одной-двух сценах, чаще в конце, чтобы показать драматичность момента и эмоциональный триумф

В «Бутылочной ракете» впервые появляется и одна из главных тем всего творчества Андерсона: поиск сильного мужского характера, модели поведения, так называемой «фигуры отца». Сам Андерсон говорил, что это связано с тем, что в реальной жизни он очень редко видел папу и сам всегда тянулся к сильным людям, своего рода наставникам. В «Бутылочной ракете» эта тема раскрывается через отношения главного героя Дигана и мистера Генри, криминального гения и эксперта в карате.

Полнометражный фильм «Бутылочная ракета» не собрал большой кассы, зато получил много хвалебных отзывов от критиков и привлёк внимание к Андерсону со стороны профессионалов, что позволило ему продолжить работать в кино.

В 1996 году Андерсон получил награду MTV Movie Awards в номинации «Лучший новый режиссёр»

Второй проект Андерсона — «Академия Рашмор» — очень близок к биографии режиссёра: главный герой фильма Макс Фишер — ученик частной школы, который занимается созданием театральных постановок, более того в качестве локации для съёмок режиссёр использовал школу, в которой он сам и учился.

Сам по себе Макс Фишер самый настоящий андерсоновский герой: он аутсайдер, не по годам взрослый, странно одевается, влюблён в свою учительницу и сочетает в себе невозмутимость и эмоциональность.

Во время работы над вторым фильмом Андерсон продолжил формировать вокруг себя команду единомышленников. Режиссёр вообще известен тем, что старается работать с одними и теми же людьми постоянно, например, всего его игровые фильмы снял оператор Роберт Д. Йоумен. К Йоумену и братьям Уилсонам после «Академии Рашмор» добавились актёры Джейсон Шварцман и Билл Мюррей . Последний от молодого режиссёра был в таком восторге, что работал за минимальный гонорар — девять тысяч долларов — и даже заплатил сверху.

Дело в том, что Андерсон очень хотел снять сцену театральной постановки о вьетнамской войне с вертолёта, что обошлось бы студии Disney в 25 тысяч долларов. Деньги на эту спорную затею выделять категорически отказывались, тогда добродушный Мюррей выписал режиссёру чек на необходимую сумму. От идеи с вертолётом Андерсон в итоге отказался, но чек оставил себе. Интересный факт, он так и не был обналичен.

Ещё одна визитная карточка фильмов Андерсона — шрифт FUTURA

Кстати о поддержке, Джеймс Брукс, который открыл Андерсону двери в большое кино, не оставил его и во время работы над «Академией Рашмор»: продюсер помог режиссёру написать вступление к сценарию, за что Андерсон поблагодарил его в письменном виде.

Письмо Андерсона Джеймсу Л. Бруксу

В «Академии Рашмор» Андерсон начал активнее использовать ещё одну технику съёмки, впервые появившуюся в «Бутылочной ракете» и ставшую его визитной карточкой — съёмку сверху. Эти кадры режиссёр использует, чтобы сфокусировать внимание зрителя на какой-то важной детали, которая помогает понять мотивацию героев, раскрывает их характер или помогает развивать сюжет.

Всеобщее признание к Андерсону пришло в 2001 году, после выхода его третьего фильма «Семейка Тененбаум». Эта работа могла бы быть самой личной в фильмографии режиссёра, ведь основой для сценария стал развод его родителей — идею снять фильм об этом ему подкинул Оуэн Уилсон — но, как признавался сам режиссёр, чем больше он работал над сценарием, тем меньше это походило на то, что он и его семья пережили во время развода.

Тем не менее, в фильме Андерсон всё равно использовал много личных деталей, например, фамилия семьи была позаимствована у его приятеля по университету Брайана Тененбаума , а героиня Анжелики Хьюстон носит настоящие очки матери режиссёра. Кстати, Хьюстон после «Семейки Таненбаум» примкнула к клубу постоянных актёров Андерсона.

Чтобы узнать о Уэсе, нужно просто посмотреть вокруг него. Он создаёт на съёмочной площадке мир, который подпитывает его, окружает себя друзьями.

актриса

Вероятно, принять в свой круг друзей Андерсон хотел и актёра Джина Хэкмена, ведь роль отца семейства Рояла режиссёр писал специально для него. Но тут всё не срослось: Хэкмен играть, конечно, согласился, но ему дико не нравилось, что персонажа создали конкретно для него, а, кроме того, ему был крайне неприятен сам Андерсон, он очень часто хамил ему (и другим членам съёмочной группы), а однажды даже сказал режиссёру «подтяни штаны и веди себя как мужчина».

Джин Хэкмен в фильме «Семейка Тененбаум» (2001)

С «Семейки Тененбаум» Андерсон начал использовать свой третий классический визуальный приём — планиметрическую съёмку, которая даёт эффект практически идеальной симметрии. Чтобы добиться такого результата оператор ставит камеру под углом 90 градусов перед объектом.

На следующий фильм «Водная жизнь» Андерсона вдохновило его детское увлечение книгами Жака Кусто (которые, кстати, уже появлялись в фильме «Академия Рашмор»). В этом фильме режиссёр впервые пробует работать с кукольной стоп-моушен анимацией: все морские существа в фильме были игрушечными, в том числе и гигантская ягуаровая акула, которая до сих пор остаётся одной из самых больших стоп-моушен кукол в мире.

Длина ягуаровой акулы — три метра, а её движения управлялись пятью парами рук Следующий свой фильм «Поезд на Дарджилинг» Андерсон также посвятил своим героям, но на этот раз из киносферы. Во-первых, вдохновением для проекта стал фильм Жана Ренуара «Река»: Андерсон, который до этого ни разу не был в экзотических странах, был под таким большим впечатлением от видов Индии, что решил снять фильм именно там. Кстати, сам фильм «Река» Андерсону показал Мартин Скорсезе : они дружат с конца девяностых годов, тогда Скорсезе в интервью журналу Esquire сказал, что считает Андерсона «следующим Мартином Скорсезе».

Во-вторых, сам фильм Андерсон посвятил Сатьяджиту Раю: в фильме есть много отсылок к работам индийского режиссёра, в том числе в начале трейлера к «Поезду на Дарджилинг» использована песня из фильма Рая «Чарулота» (1964).

Портрет Сатьяджита Рая можно увидеть на стене в купе

Копполы и Джека Николсона. В третьих, каждый из трёх главный героев братьев Питер, Фрэнсис и Джек названы в честь любимых кинодеятелей Андерсона: Питера Богдановича, Фрэнсиса Форда

«Поезд на Дарджилинг» один из самых неудачных (согласно сборам и отзывам) проектов Андерсона, тем не менее, он принёс очень важные пополнения в клуб друзей режиссёра: актёра Эдриана Броуди и сценариста Романа Копполу, которого сам Андерсон называет «швейцарским ножом». Коппола не просто помогает Андерсону писать тексты, а соединяет несколько его разных идей в единое целое.

Вместе Андерсон и Коппола сняли несколько рекламных роликов

В 2009 году Андерсон решил вновь поработать со стоп-моушен анимацией, но на этот раз более основательно, и создал мультфильм «Бесподобный мистер Фокс». Основой для ленты стал одноименный рассказа Роальда Даля, который, к слову, был первой книгой, приобретённой Уэсом Андерсоном, поэтому к экранизации произведения режиссёр отнёсся с особой теплотой.

Например, главному герою мультфильма мистеру Фоксу Андерсон практически подарил свой гардероб: он отправил создателям кукол пару брюк из личной коллекции и попросил сделать костюмы для лисы из точно такой же ткани. Стиль Фокса, кстати, очень напоминает гардероб режиссёра не только материалом, но и фасонами одежды. Главная особенность стиля, которую Андерсон передал Фоксу (и многим другим своим персонажам) — это укороченные брюки.

Андерсон в «Бесподобном мистере Фоксе» с осторожностью отнёсся и к самой анимации в целом: он решил делать мультфильм по старым правилам и снимал его с кадровой частотой 12, как это делали в его детстве, а не 24, как, например, у Тима Бёртона . Делал это Андерсон для того, чтобы зрителю было понятно, что он смотрит не на компьютерную графику, а на настоящих кукол. Именно такие мультфильмы любил сам Андерсон, когда был маленьким мальчиком.

Одним из любимых мультфильмов Андерсона в детстве был «Оленёнок Рудольф и маленький Новый Год» (1976)

Ностальгию по детству Андерсон продолжил и в своём следующем фильме «Королевство полной луны». В этот раз режиссёр вспомнил о своём давнем увлечении — книгах. Для главной героини «Королевства» Сьюзи Бишоп Андерсон лично придумал несколько несуществующих книг, написал для них небольшие отрывки и попросил иллюстраторов нарисовать обложки.

Чтобы рассказать подробнее о выдуманных книгах из «Королевства полной луны», Андерсон снял дополнительный анимированный ролик

В «Королевстве полной луны» Андерсон уделил максимальное внимание одной из своих любимых тем — смене возрастных ролей: дети в фильмах режиссёра не по годам умные, а взрослые, наоборот, ведут себя инфантильно. Причём в «Королевстве» это проявляется и в главной сюжетной линии — отношениях Сьюзи и Сэма — и в манере поведения всех персонажей. В одной из сцен фильма капитан полиции Шарп даже признаёт интеллектуальное превосходство бойскаута Сэма Шикаски.

Фильмы Андерсона знамениты своими необычными чудными декорациями и сложными домами, в которых живут герои. За создание локаций режиссёр всегда берётся с большим энтузиазмом, потому что с детства мечтал стать архитектором. Помогает ему в этой работе художник-постановщик Адам Штокхаузен, удивительные миры для фильмов они вместе создают со времён «Поезда на Дарджилинг».

Пожалуй, самый впечатляющий их совместный проект — отель «Гранд Будапешт» из одноимённого фильма. Чтобы создать интерьер этого старинного здания, Андерсон и его команда просматривали фотографии множества европейских отелей, так что бы всё до мелочей напоминало о старине.

Не меньшее внимания в «Отеле „Гранд Будапешт“» Андерсон уделил и цветовой палитре, например, чтобы подобрать правильный оттенок розового для фасада отеля, Андерсон просматривал около тысячи разных цветов.

Удивительные краски вообще отличительная черта всех работ Андерсона, перед съёмками каждого фильма, начиная ещё со времён «Бутылочной ракеты», он проводит кучу времени, педантично подбирая оттенки так, чтобы они идеально дополняли друг друга и создавали необходимую атмосферу. Не зря в начале 2018 года на основе цветовой палитры его нового фильма «Остров собак» VSCO и Fox Searchlight создали фильтры для фотографий.

Очаровательные и эксцентричные персонажи, уникальный личный подход к рассказыванию историй и винтажный стиль фильмов Уэса Андерсона стали визитной карточкой режиссёра. Его стремление к постоянству в выборе художественных приёмов и творческих компаньонов одни воспринимают с восторгом, а другие считают скучным.

Тем не менее, практически каждый снятый им фильм становится классикой и ещё ни одна из его работ не была провальной. Вот и его новый стоп-моушен мультфильм «Остров собак» уже успел получить положительные отзывы критиков. А с 3 мая фильм можно посмотреть и в кинотеатрах России.

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