Миллиард долларов за 11 дней

«Мстители» побили рекорд «Звездных войн»

Мало каким картинам удается преодолеть рубеж в миллиард долларов по сборам не только за такой короткий промежуток времени, но и в принципе за все время проката.

Не так давно прогремевшие на широких экранах "Звездные войны: Пробуждение силы" поставили рекорд, собрав миллиард долларов за 12 дней, но теперь их обогнали новые "Мстители: Война бесконечности", которые положили в свою копилку ту же сумму за первые 11 дней после премьеры. Стоит отметить, что еще даже не все страны увидели новую часть знаменитой франшизы — кому-то это только предстоит.