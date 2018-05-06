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Миллиард долларов за 11 дней
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«Мстители» побили рекорд «Звездных войн» 

Рамблер 2 часа назад
Мало каким картинам удается преодолеть рубеж в миллиард долларов по сборам не только за такой короткий промежуток времени, но и в принципе за все время проката.
Не так давно прогремевшие на широких экранах "Звездные войны: Пробуждение силы" поставили рекорд, собрав миллиард долларов за 12 дней, но теперь их обогнали новые "Мстители: Война бесконечности", которые положили в свою копилку ту же сумму за первые 11 дней после премьеры. Стоит отметить, что еще даже не все страны увидели новую часть знаменитой франшизы — кому-то это только предстоит.
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