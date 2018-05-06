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Видео со скандалящим Хабенским набрало более 600 тысяч просмотров
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Видео со скандалящим Хабенским набрало более 600 тысяч просмотров 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Актер Константин Хабенский во время премьерного показа фильма «Собибор» в Санкт-Петербурге в повышенном тоне ответил журналистке, которая поинтересовалась, как «достучаться» до зрителя, который придет на фильм «с поп-корном». Опубликованный на сайте YouTube видеоролик собрал более 600 тысяч просмотров.
"А чего вы волнуетесь? Вы чего, вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует, скажите пожалуйста? Вы что считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, кто с вами живет рядом? О чем вопрос, скажите?", — сказал Хабенский.
Актер также заявил, что ему «кровно интересен „вопрос журналистки. Женщина отказалась продолжать дискуссию. После этого организаторы сказали Хабенскому, что время вопросов истекает и публика проводила его аплодисментами.
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