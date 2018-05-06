В Подольске снимут начальные сцены фильма «Ильинский рубеж»

Картина «Ильинский рубеж» посвящена подвигу подольских курсантов. В эпизодах фильма будут сниматься жители города. Сегодня в кастинге приняли участие сотни подольчан. Подробнее о фильме ‐ в материале корреспондента «360».

Начальные сцены фильма «Ильинский рубеж» будут снимать в Подольске. Авторы ленты стремятся воссоздать все с исторической точностью. Для съемок эпизода проводов курсантов подольского училища на фронт пригласили местных жителей. Поэтому на кастинге ищут не только юношей. Для ленты нужны актеры, которые сыграют родителей курсантов, и таких же, как они — обычных жителей Подольска.

Для школьника Артема это первые кинопробы. Он такой же, как его прадед — один из трех тысяч подольских курсантов. В фильме Артем хотел бы сыграть именно его.

Он был курсантом Подольского артиллерийского училища. Был командиром

76-мм пушки, и его задача была — прикрывать отступление наших войск на селе Ильинское

— Артем Прилепин, школьник.

Ярослав — руководитель клуба, который изучает историю подольских курсантов. Отряд уже утвердили для участия в съемке массовых сцен. Ярослав решил попробовать получить роль в эпизоде.

В первую очередь, я являюсь историческим реконструктором, и для меня главное — создать образ

кого-то конкретного, будь то курсант или солдат вермахта. Для меня это будет не проблема

— Ярослав Прокофьев.

В Подольске генеральный продюсер фильма Игорь Угольников представил макет съемочной площадки. Основные сцены будут снимать в Калужской области — именно там, где проходили сражения. Какие улицы Подольска будут задействованы в съемках, пока неизвестно. Власти города заверили, что готовы оказать всю необходимую помощь.

Хотелось бы, чтобы в этой достоверной картине снимались подольчане. И в ролях подольских курсантов, и их родителей, которые провожали их 5 октября на фронт. И сам дух этого времени был воссоздан здесь — в Подольске

— Игорь Угольников, генеральный продюсер фильма «Ильинский рубеж».

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Проект «Ильинский рубеж» называют народным. Деньги на создание ленты собирают, что называется всем миром. Его поддержали и известные люди, такие, как Вячеслав Фетисов , и совсем обычные школьники.

Игорь получает пакетики, в которых мальчишки школьники собирают деньги на этот фильм. Можете представить по 50–60 тысяч даже с мелочью. Он их бережно хранит в сейфе, потому что потом он может эти деньги привезти на съемки и показать, куда эти деньги пошли

— Вячеслав Фетисов, советский и российский хоккеист, депутат Госдумы РФ

Основные съемки запланированы с августа по октябрь этого года. Представить картину планируют уже через год. Предпремьерный показ пройдет в Подольске.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Ярославле открыли памятник герою фильма «В бой идут одни старики».