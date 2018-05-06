Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии 

На гастролях в Германии погиб советский и российский актер и режиссер Юрий Томошевский, передает Фонтанка.Ру. Об этом со ссылкой на семью заслуженного деятеля искусств РФ рассказал коллекционер Исаак Кушнир.
При каких обстоятельствах погиб Томошевский, пока не сообщается. Дата и место прощания с ним будут названы позже.
Театральному режиссеру был 61 год.
Юрий Томошевский на протяжении 15 лет служил в БДТ, в конце 80-х при поддержке Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр «Приют Комедианта». С 2005 года являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.