Ещё
Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На гастролях в Германии погиб советский и российский актер и режиссер Юрий Томошевский, передает Фонтанка.Ру. Об этом со ссылкой на семью заслуженного деятеля искусств РФ рассказал коллекционер Исаак Кушнир.
При каких обстоятельствах погиб Томошевский, пока не сообщается. Дата и место прощания с ним будут названы позже.
Театральному режиссеру был 61 год.
Юрий Томошевский на протяжении 15 лет служил в БДТ, в конце 80-х при поддержке Георгия Товстоногова основал в Ленинграде театр «Приют Комедианта». С 2005 года являлся главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Ролик со скандалом Хабенского в Петербурге набрал 300 тысяч просмотров Кино.Платформа Potential проведет ежегодный «День кино» Журналист о показе «Собибор»: «Реакция Хабенского оказалась неожиданной»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?9
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу32
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
10 сериалов, которые смотрят запоем10
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение