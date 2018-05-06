Известный петербургский режиссер погиб на гастролях в Германии

На гастролях в Германии погиб советский и российский актер и режиссер Юрий Томошевский , передает Фонтанка.Ру . Об этом со ссылкой на семью заслуженного деятеля искусств РФ рассказал коллекционер Исаак Кушнир.

При каких обстоятельствах погиб Томошевский, пока не сообщается. Дата и место прощания с ним будут названы позже.

Театральному режиссеру был 61 год.